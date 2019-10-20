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Минэнерго намерено через месяц внести в кабмин проект Энергостратегии-2035

Принятие этого документа правительство откладывает уже неоднократно

БЕЛГРАД, 20 октября. /ТАСС/. Минэнерго России намеревается через месяц внести в правительство проект Энергостратегии до 2035 года, сообщил журналистам в Белграде глава министерства Александр Новак.

"У нас как задача стоит внести в правительство в этом году стратегию. У нас сейчас проходит обсуждение публичное, и плюс мы на следующей неделе разошлем проект стратегии в федеральные органы власти для того, чтобы через месяц внести в правительство РФ", - сказал Новак.

Принятие Энергостратегии России до 2035 года правительство откладывает уже неоднократно. Изначально она была подготовлена в 2015 году. В апреле премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал актуализировать документ и заняться цифровизацией ТЭК.

Ранее Минэнерго сообщало, что рассчитывает внести проект Энергостратегии-2035 в правительство до 1 декабря 2019 года. Директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа министерства энергетики Александр Гладков сообщал, что документ будет содержать оптимистичный и пессимистичный варианты развития.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичНовак, Александр ВалентиновичРоссия
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