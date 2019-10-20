Новак сообщил, что Россия и ОАЭ обсуждают возможность совместного трейдинга СПГ

БЕЛГРАД, 20 октября. /ТАСС/. "Газпром" и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обсуждают возможность совместного трейдинга сжиженного природного газа (СПГ), сообщил журналистам в Белграде министр энергетики РФ Александр Новак.

"В основном обсуждаются вопросы, связанные с трейдингом совместным сжиженного природного газа, сегодня мировой рынок глобализируется, и Объединенные Арабские Эмираты также в этой сфере имеют интерес и специализацию, поэтому с "Газпромом" такая опция обсуждается", - сказал Новак.

Министр не исключил интереса компании "Новатэк" к переговорам. "Новатэк" тоже становится глобальным игроком, ему, думаю, также интересно", - сказал Новак.