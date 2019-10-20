Новак: РФ в сентябре недовыполнила сделку ОПЕК+ из-за роста добычи газового конденсата

БЕЛГРАД, 20 октября. /ТАСС/. Россия выполнила только на 90% условия сделки ОПЕК+ в сентябре из-за роста добычи газового конденсата, сообщил журналистам в Белграде глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Мы выполнили за сентябрь месяц - Российская Федерация - свои обязательства на 90%. В целом, страны ОПЕК и не ОПЕК перевыполнили значительно по отношению к тем обязательствам, которые были приняты соглашением. В основном это за счет той ситуации, которая была связана с сокращением добычи в Саудовской Аравии в сентябре месяце из-за атак на инфраструктуру, и перевыполнение достаточно большое действительно", - сказал Новак.

Новак отметил, что исполнению Россией условий сделки ОПЕК+ в полном объеме в сентябре помешала, в частности, добыча газового конденсата. "У нас были специфические обстоятельства, связанные в том числе с прохождением зимнего периода, с добычей газового конденсата. Это период, который идет попутно с добычей газа, он также включается в статистику. Мы из 228 тыс. [куб. м] выполнили на 200 тыс. сокращение", - сказал Новак.

Министр отметил, что Россия стремится к 100-процентному исполнению сделки в октябре. "Мы стремимся к тому, чтобы в октябре были 100-процентные показатели. Сейчас середина месяца, до конца месяца время есть, и наши компании подтверждают свою готовность выполнять в полном объеме", - подчеркнул Новак.