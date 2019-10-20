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Саммит Россия – Африка

Путин ожидает, что бизнес Африки приедет на саммит в Сочи с солидным пакетом предложений

Он также выразил уверенность, что саммит пройдет успешно

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что представители бизнеса Африки привезут на саммит в Сочи, который состоится 24 октября, солидный пакет предложений по расширению сотрудничества РФ со странами континента. Об этом глава государства заявил в интервью, которое он дал ТАСС в преддверии саммита Россия - Африка.

"Ожидаем, что в Сочи наши африканские коллеги, представители деловых кругов, привезут солидный пакет предложений, направленных на расширение двусторонних отношений, - сказал он. - А руководители африканских региональных организаций поделятся соображениями, как нам сообща развивать многостороннее сотрудничество". "С интересом рассмотрим эти идеи, подумаем, что можно реализовать уже сейчас, а что потребует дополнительной проработки", - добавил Путин.

По его словам, у России также есть планы по дальнейшему наращиванию связей с Африкой. "Нацелены обсудить соответствующие идеи вместе с партнерами, систематизировать их и в максимально конкретном виде зафиксировать в итоговой декларации, - сказал президент. - Кроме того, важно определить механизмы реализации договоренностей, которые будут достигнуты на встрече в верхах в Сочи".

"Уверен, что саммит пройдет успешно, ведь для этого есть все необходимые предпосылки", - подчеркнул российский лидер.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияСаммит Россия – Африка
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