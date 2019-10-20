Объем внешней торговли Хайнаня за три квартала 2019 года вырос на 27,7%, до $9,46 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 20 октября. /ТАСС/. Объем внешнего торгового оборота южной китайской провинции Хайнань за первые три квартала 2019 года достиг 66,93 млрд юаней ($9,46 млрд), что на 27,7% превысило показатель за аналогичный период прошлого года. Такие данные публикует таможенная служба Хайкоу.

Внешнеторговый оборот провинции с такими традиционными партнерами, как США, ЕС и Япония продемонстрировал уверенный рост. За указанный период с США он составил 12,7 млрд юаней ($1,7 млрд, рост - 45,1%), с ЕС и Японией - 9,56 млрд юаней ($1,3 млрд, рост - 7,6%) и 2,39 млрд юаней ($325,7 млн, рост - 90%) соответственно.

За три квартала этого года, согласно таможенным данным, на 14,6%, до 25,45 млрд юаней ($3,6 млрд) увеличился товарооборот Хайнаня со странами, входящими в инициативу "Один пояс - один путь". Данный показатель составил 38% от объема всей внешней торговли провинции.

Большую долю в структуре хайнаньского экспорта традиционно занимает нефтегазовая отрасль. С января по сентябрь экспорт рафинированной нефти составил 12,4 млрд юаней ($1,7 млрд), что на 77% превысило показатель за аналогичный период прошлого года.

В течение последнего года власти Хайнаня активно работают над строительством и продвижением пилотной зоны свободной торговли, о создании которой председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года на праздновании 30-й годовщины учреждения островной провинции и особой экономической зоны Хайнань.

Согласно плану властей, создание пилотной зоны придаст импульс процессам глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов. Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб- квартиры мировых корпораций.