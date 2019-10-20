Кабмин считает, что иностранное участие в IT-гигантах следует ограничить 50% минус 1 акция

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Доля голосующих акций значимых информационных ресурсов РФ, находящихся в иностранном владении, не должна превышать уровень 50% минус одна акция. Об этом говорится в официальном отзыве правительства РФ на законопроект депутата Госдумы Антона Горелкина (фракция "Единая Россия") об ограничении доли иностранного участия в IT-гигантах.

Согласно тексту отзыва, который сам автор инициативы опубликовал в воскресенье в своем telegram-канале, в кабмине предлагают "сформировать закрытый перечень четких, объективно измеримых критериев отнесения" информационных ресурсов к категории значимых с целью "исключения любого оценочного влияния на данную процедуру". В правительстве также посчитали нужным составить "закрытый перечень ограничений, связанных с функционированием значимых информационных ресурсов".

"Следует также предусмотреть требования по ограничению иностранного участия в значимых информационных ресурсах в отношении голосующих акций на уровне 50 процентов минус одна акция", - говорится в тексте отзыва. В нынешней (первоначальной) редакции эта планка предложена на уровне 20%. "Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается с учетом указанных замечаний", - сказано в тексте.

Как заявил ранее ТАСС сам депутат, окончательная планка иностранного владения значимыми информационными ресурсами РФ будет определена профильным комитетом Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. "Каково будет финальное распределение - 50% или 80% - для этого и есть работа в комитете, второе чтение, для этого существует формат рабочей группы с участием представителей отрасли", - сказал он.

Резонансный законопроект

Согласно законопроекту Горелкина, признаваться значимыми для развития в РФ информационной и коммуникационной инфраструктуры, а также технологий обработки данных будут "некоторые сервисы, которые активно используют пользователи, находящиеся на территории РФ". Решение об этом будет принимать правительственная комиссия на основании предложений Роскомнадзора. Нарушение нормы об иностранном владении не более 20%, по замыслу автора, будет грозить запретом на рекламу.

Ранее парламентарий подчеркивал, что его инициатива "не про "Яндекс", однако эта компания может подпасть под действие законопроекта в случае его принятия, и тогда ей придется изменить структуру собственности.

10 октября состоялось расширенное заседание профильного комитета Госдумы, посвященное законопроекту Горелкина. Присутствовавшие на нем представители Федеральной антимонопольной службы и Роскомнадзора заявили, что не имеют концептуальных возражений против документа, однако считают необходимым уточнить его отдельные аспекты, в частности критерии, по которым тот или иной информационный ресурс будет относиться к значимым. При этом представитель Минкомсвязи сообщила, что ведомство направило в правительство проект отрицательного отзыва на инициативу единоросса.