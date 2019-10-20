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Медведев соберет Консультативный совет по иностранным инвестициям

На заседании планируется обсудить реализуемые инвестиционные проекты и вопросы совершенствования налогового и таможенного законодательства и администрирования, а также развитие торговли, потребительского рынка и технического регулирования, отметили в кабмине

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник проведет заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям в Российской Федерации.

Как сообщила пресс-служба кабинета министров, "на заседании планируется обсудить реализуемые инвестиционные проекты и вопросы совершенствования налогового и таможенного законодательства и администрирования, а также развитие торговли, потребительского рынка и технического регулирования".

Предстоящее заседание станет 33-м в истории совета, образованного четверть века назад. На совещание приглашены первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер - руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко и вице-премьер Дмитрий Козак, а также главы Минэкономразвития и Минприроды Максим Орешкин и Дмитрий Кобылкин, руководители Минпромторга и Минэнерго Денис Мантуров и Александр Новак, глава Минкомсвязи Константин Носков, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев и министр здравоохранения Вероника Скворцова, а также руководитель Минстроя Владимир Якушев. Кроме того, во встрече примут участие координатор иностранных участников совета Кармайн Ди Сибио и, как сообщалось ранее, руководители 38 международных компаний из США, стран Европы и Азии, которые ведут бизнес в России.

Консультативный совет по иностранным инвестициям был создан в 1994 году. Это постоянно действующий орган, который рассматривает и готовит предложения по вопросам, возникающим у иностранных инвесторов при реализации проектов в России. Он готовит рекомендации по повышению инвестиционной привлекательности экономики страны, рассматривает разногласия между властями и иностранными организациями, входящими в совет, ежегодно определяет основные направления деятельности исходя из приоритетов развития экономики РФ и наиболее существенных проблем, с которыми сталкиваются иностранные инвесторы.

Председателем совета является Медведев, его заместителем и председателем исполнительного комитета организации - Орешкин. Сейчас в состав совета входят руководители 53 крупнейших зарубежных компаний и банков из 18 стран.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичНовак, Александр ВалентиновичЯкушев, Владимир ВладимировичКобылкин, Дмитрий НиколаевичСкворцова, Вероника ИгоревнаОрешкин, Максим СтаниславовичНосков, Константин Юрьевич
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