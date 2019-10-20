Переход к интеллектуальной экономике обсудят эксперты на форуме "Открытые инновации"

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Ведущие российские и международные эксперты, представители бизнеса, ученые и политики обсудят развитие новых цифровых технологий на VIII Международном форуме "Открытые инновации", который откроется в понедельник в Технопарке "Сколково". Его главная тема в этом году - "Цифровая нация. Трансфер к интеллектуальной экономике".

Основную цель Форума организаторы видят в развитии и коммерциализация новейших технологий, популяризации мировых технологических брендов и создании новых инструментов международного сотрудничества в сфере инноваций. "В рамках программы проходят пленарные заседания и тематические сессии, выставка, образовательные мероприятия, семинары и мастер-классы, инновационные шоу, деловые встречи и, конечно же, происходит неформальное общение участников форума", - говорится на официальном сайте "Открытых инноваций".

Центральной темой первого дня станет "цифровой человек". Участники деловых сессий обсудят влияние технологий на образование, медицину, социальные проекты, ведение бизнеса, творчество, городскую среду и транспортную систему. Один из главных вопросов - как под влиянием инноваций эволюционирует сам человек.

В тот же день, 21 октября, состоится ежегодный Телемедфорум, посвященный главным международным трендам цифровизации в сфере здравоохранения, пройдут дискуссии о формировании запроса на инновации, развитии человеческого капитала и технологическом творчестве. В первый день форума также состоятся презентация Московского инновационного кластера, финал федерального Конкурса инноваций в образовании и торжественная церемония вручения международной награды Green mobility award 2019.

На следующий день, 22 октября, основными вопросами обсуждений станут рост "умной экономики" и изменение глобальных экономических процессов. 23 октября участники форума будут обсуждать новые технологии и их глобальный трансфер, корпоративные инновации, ключевые технологии цифровой трансформации. Во второй и третий дни работы в рамках "Открытых инновации" пройдет "форум в форуме" - The Russian Artificial Intelligence Forum (RAIF). посвященный развитию искусственного интеллекта.

Участники и организаторы

С 21 по 23 октября на форуме выступят 600 спикеров из более 90 стран.

В "Открытых инновациях" примут участие заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Совета директоров Фонда "Сколково" Виктор Вексельберг, председатель Фонда "Сколково" Аркадий Дворкович, сообщают организаторы.

На форум, как ожидается, приедут премьер-министр Республики Беларусь Сергей Румас, премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, директор Google Play Пурнима Кочикар, председатель Совета директоров Bayer AG Вернер Бауманн, директор Future of Humanity Institute Ник Бостром.

Соорганизаторы форума - Министерство экономического развития РФ, правительство Москвы, Фонд "Сколково", Российская венчурная компания, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, Фонд содействия инновациям, Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ".

ТАСС является генеральным информационным партнером VIII Международного форума "Открытые инновации".