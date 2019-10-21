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Развожаев: морской порт останется во владении Севастополя, если станет прибыльным

Ситуация, по словам врио губернатора города, осложняется тем, что западные страны ввели санкции против компаний, которые работают в Крыму и Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Севастопольский морской порт останется в собственности города, если удастся разработать такую программу его развития, чтобы он не нуждался в постоянных дотациях из федерального бюджета. Об этом сообщил журналистам врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Из-за санкций ряда стран против предприятий, работающих на Крымском полуострове, и их партнеров объем перевалки грузов в Севастопольском морском порту сократился с почти 6 млн тонн в 2013 году до менее чем 200 тыс. в 2018-м. При Дмитрии Овсянникове, который руководил городом до июля 2019 года, обсуждалась возможность передачи убыточного порта в федеральную собственность, что, как предполагалось, должно было способствовать повышению эффективности его работы.

"[Севморпорт] еще не передан [в федеральную собственность], и мы, скорее всего, сейчас остановим процесс федерализации. Я считаю, что порт надо оставлять в собственности города и развивать. Министерство транспорта России не против, а позиция Минфина следующая: если будут постоянно запрашиваться дотации из федерального бюджета, чтобы Севморпорт держать на плаву, то лучше его отдать в федеральную собственность", - сказал глава города. По его словам, процесс передачи порта в федеральную собственность был начат потому, что "предыдущее руководство города не видело возможности самостоятельного развития порта".

Как пояснил Развожаев, чтобы оставить Севморпорт в собственности города, нужно найти для него механизмы развития, которые сделают его рентабельным. Ситуация осложняется тем, что западные страны ввели санкции против компаний, которые работают в Крыму и Севастополе, в том числе проблемы могут быть у судовладельцев.

"Но у нас есть другие порты РФ, каботажные перевозки, есть Сирия. Сирия - это очень мощный хаб, сотрудничество с которым может быть очень успешно в будущем. В скором времени откроется железнодорожное сообщение [с другими регионами России через Крымский мост], они будут везти к нам товары - обратно можно было бы везти товары, которые доставлены из Сирии. Мной была поставлена задача посмотреть все возможные транспортные направления в условиях санкций - есть страны, которые находятся в такой же ситуации, как [Крымский] полуостров", - считает глава города.

Он отметил, что также среди направлений, которые рассматриваются для работы Севморпорта, есть туризм, рыболовство и так далее. Пока порт сосредоточился в основном на внутригородских перевозках. Как один из вариантов рассматривается привлечение инвестора на условиях государственно-частного партнерства, при этом предприятие должно остаться в собственности города.

Теги
РоссияКрымСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
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