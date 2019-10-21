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В Севастополе предложили запустить аэроэкспресс до единственного аэропорта Крыма

Единственный аэропорт региона расположен в Симферополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Власти Севастополя оценят рентабельность запуска гражданских рейсов на аэродром Бельбек, а также рассмотрят альтернативные варианты, например, запуск аэроэкспресса в Симферополь, где расположен единственный аэропорт Крыма, сообщил журналистам врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Ранее планировалось, что военный аэродром Бельбек после строительства необходимой инфраструктуры будет принимать гражданские самолеты: чартерные рейсы и малые борта деловой авиации. Аэропорт является структурой АО "Международный аэропорт "Симферополь", доля в уставном капитале принадлежит правительству Севастополя. Построить аэровокзал, рассчитанный на обслуживание до 20 пассажиров в час, планировалось в 2019-2020 году.

"Сейчас мы изучаем вопрос, пока нет ответа, будет ли полноценный гражданский аэропорт [на Бельбеке]. Может, экономически будет выгоднее сделать скоростное сообщение по типу аэроэкспресса в Симферополь. Это около часа пути, комфортабельный поезд, интернет, возможность регистрации на железнодорожном вокзале", - сказал Развожаев.

Он пояснил, что объем инвестиций в создание гражданской инфраструктуры на Бельбеке очень большой, пока нет ясности, насколько это целесообразно. При этом нет сомнений, что даже, если будет принято решение о запуске рейсов на Бельбек, он продолжит принимать и военные самолеты, то есть будет аэродромом двойного назначения.

Бельбек - военный аэродром, одна из самых южных точек базирования Воздушно-космических сил РФ. В случае необходимости там смогут базироваться стратегические ракетоносцы и дальние бомбардировщики. При этом Бельбек сможет принимать и гражданские самолеты.

Теги
РоссияКрымСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
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