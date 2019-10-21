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Медведев считает, что "регуляторная гильотина" улучшит условия для бизнеса с 2020 года

Премьер-министр подчеркнул, что необходимо "заниматься последовательно, каждый день, улучшением делового климата", причем "это касается и административной нагрузки, и проверок"

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Условия для ведения бизнеса в России начиная с 2020 года будут улучшаться благодаря "регуляторной гильотине", заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу "Россия-24" по случаю 25-летия Консультативного совета по иностранным инвестициям.

Как подчеркнул председатель правительства, необходимо "заниматься последовательно, каждый день, улучшением делового климата", причем "это касается и административной нагрузки, и проверок". В связи с этим Медведев напомнил об инициативе, образно названной "регуляторной гильотиной".

"То есть это, по сути, наше желание отсечь массив нормативных актов, которые принимались давно и тормозят наше развитие, которые не должны применяться", - пояснил он.

Премьер-министр признал, что такое намерение "выглядит очень просто, а на деле очень сложно [его выполнить]". "Потому что это огромное количество нормативного материала, и здесь нужно разобраться, что отменять, а что все-таки отменять не надо", - пояснил глава кабмина, пояснил, что "такая большая работа ведется".

"Естественно, когда мы ее закончим - это короткая перспектива, по сути, начиная со следующего года, - мы исходим из того, что эти условия для ведения бизнеса, в том числе бизнеса с участием иностранных инвесторов, будут лучше", - заявил председатель правительства.

Он также отметил важность совершенствования законодательства для улучшения делового климата. "Наша общая задача - совершенствовать законодательство в самых разных сферах, что будет создавать лучшие условия для ведения бизнеса", - сказал Медведев.

В качестве примера он привел совершенствование административного законодательства и разработку нового Кодекса об административных правонарушениях. "Для неспециалиста это, может быть, какая-то абстрактная материя, но на самом деле наш Кодекс об административных правонарушениях состоит из огромного количества статей, которые десятки раз зачастую менялись. Он абсолютно неудобен к применению и содержит огромное количество составов административных правонарушений, которые вменяются в том числе и бизнесу. И наша задача - создать гораздо более понятный, более эффективный, более приемлемый для целей экономического развития Кодекс об административных правонарушениях", - уверен глава кабинета министров.

О "регуляторной гильотине"

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Все требования к предпринимателям будут вноситься в публичный реестр и пересматриваться на предмет обоснованности не реже, чем один раз в пять лет. Для реализации реформы правительство РФ разрабатывает соответствующие законопроекты. Также под "гильотину", согласно поручению Медведева, попадут в том числе законы и постановления, принятые еще в самые первые годы советской власти и продолжавшие действовать до настоящего времени.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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Медведев выступил за равные условия для российских и иностранных инвесторов
Премьер-министр считает, что убедить инвесторов вкладывать деньги "можно только одним - предсказуемой политикой и нормальным деловым климатом"
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