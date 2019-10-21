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Медведев: Совет по иностранным инвестициям дает бизнесу прямой канал связи с властями РФ

По словам премьера, в российской экономике от позиции властей зависит очень многое

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Иностранные инвесторы имеют возможность напрямую взаимодействовать с российскими властями, в их странах такого формата работы у них нет. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу "Россия-24" в преддверии 25-летия Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ).

Говоря о заседаниях совета, он подчеркнул, что "это не просто ведь отчет о сделанной работе - каждый из инвесторов берет слово, и он может напрямую задать вопросы любому члену правительства".

"Большинство инвесторов, которые приезжают к нам, а это крупнейшие мировые компании, такого формата у себя на родине не имеют, чтобы было собрано все правительство и можно было сказать: а вот здесь желательно бы иначе поступать. В этом смысле это уникальный формат", - отметил Медведев.

Он отметил, что все отраслевые министры напрямую отвечают на вопросы инвесторов, а после заседаний совета выходят поручения правительства, "где даются рекомендации ведомствам что-то поменять в своей политике, или уточнить подзаконный нормативный [акт], или выйти с инициативой об изменении законодательства".

"Инвесторы, участники КСИИ это ценят. Потому что они говорят: "Мы в прошлом году разговаривали с вами. Было вот так-то, а сейчас эта практика изменилась". И это, наверное, самое главное, чего удается достигать в ходе такого рода совещаний, встреч", - отметил премьер.

Медведев указал и на то, что в экономике России от позиции властей зависит очень многое, в отличие от экономики США, "поэтому инвесторы всегда хотят получить консультацию, в некоторых случаях и гарантии от исполнительной власти, а иногда и от законодательной власти о неизменности условий инвестиций". "А если есть какие-то проблемы (они всегда есть), то [возникает необходимость] прямо сказать властям: "Знаете, эта норма не работает, эту норму неправильно толкуют, а здесь мы чувствуем ограничение". И они могут это сделать", причем в абсолютно продуктивном варианте", - пояснил премьер-министр.

При этом он признал, что сейчас не самый простой период для инвестирования в экономику России, в том числе потому что "в настоящий момент она сковывается торговыми ограничениями, санкциями". "Я уж не говорю о том, что перманентно вспыхивают торговые войны, которые не вносят упорядоченности в торгово-экономические отношения. Тем не менее хочу сказать прямо: я доволен тем, как развивается наше сотрудничество в рамках КСИИ. Это очень хороший формат, который показал свою эффективность на протяжении всех этих 25 лет", - добавил председатель правительства.

О совете

Консультативный совет по иностранным инвестициям был создан в 1994 году. Это постоянно действующий орган, который рассматривает и готовит предложения по вопросам, возникающим у иностранных инвесторов при реализации проектов в России. Он готовит рекомендации по повышению инвестиционной привлекательности экономики страны, рассматривает разногласия между властями и иностранными организациями, входящими в совет, ежегодно определяет основные направления деятельности исходя из приоритетов развития экономики РФ и наиболее существенных проблем, с которыми сталкиваются иностранные инвесторы.

В понедельник Медведев проведет 33-е по счету заседание КСИИ.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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