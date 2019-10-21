Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Камчатка получила два новых судна за 140 млн рублей для перевозки пассажиров и грузов

В Приморском крае ведется строительство еще трех судов для региона
Описание
© Официальный сайт Правительства Камчатского края

ТАСС, 21 октября. Строительство двух новых грузопассажирских судов для Камчатского края завершено. Одно начнет осуществлять перевозки в этом году, второе - в следующем, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

Первое судно "Камчатка" уже доставлено в село Тиличики Олюторского района на Камчатке и проходит регистрационные процедуры. После этого оно начнет выполнять рейсы по маршруту Тиличики - Корф (село в Олюторском районе). "Камчатка-2" сейчас следует в Петропавловск-Камчатский на борту сухогруза "Николай Ахромеев". Оба судна строились в Приморском крае по заказу Камчатки, общая стоимость строительства составила 140 млн рублей из бюджета региона.

"Мы ожидаем, что грузопассажирское судно ["Камчатка-2"] будет доставлено к берегам полуострова в конце недели. Работать на Камчатке оно начнет в навигацию следующего года. По поручению губернатора [Владимира Илюхина] баржа будет направлена в Пенжинский район (север Камчатского края)", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожного строительства региона Владимира Каюмова.

Уточняется, что обе баржи не были доставлены на полуостров в установленный срок, поэтому по условиям контракта министерством транспорта с исполнителя - Ливадийского ремонтно-судостроительного завода - будут взысканы штрафные санкции.

По информации пресс-службы, работа по обновлению флота в Камчатском крае началась по поручению Илюхина несколько лет назад. Судно "Камчатка-2" стало уже третьим, построенным для нужд жителей полуострова за это время. При этом на верфях Приморского края продолжается строительство еще трех судов для региона.

Суда "Камчатка" и "Камчатка-2" имеют по два двигателя мощностью по 300 лошадиных сил. С их помощью увеличивается максимальная скорость движения до 10 узлов. Благодаря размеру палубы на ней можно перевозить легковые и грузовые автомобили, а также грузы длиной до 24 м. Каждое судно может вместить 40 т груза и 25 пассажиров.

Теги
Илюхин, Владимир ИвановичРоссияПриморский крайКамчатский край
Реклама на ТАСС
"Татнефть" может рассмотреть участие в проектах в Арктике, но не при нынешних ценах
Глава компании Наиль Маганов отметил, что пока проекты на арктическом шельфе уступают по своей привлекательности традиционным регионам добычи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС