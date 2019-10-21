Камчатка получила два новых судна за 140 млн рублей для перевозки пассажиров и грузов

ТАСС, 21 октября. Строительство двух новых грузопассажирских судов для Камчатского края завершено. Одно начнет осуществлять перевозки в этом году, второе - в следующем, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

Первое судно "Камчатка" уже доставлено в село Тиличики Олюторского района на Камчатке и проходит регистрационные процедуры. После этого оно начнет выполнять рейсы по маршруту Тиличики - Корф (село в Олюторском районе). "Камчатка-2" сейчас следует в Петропавловск-Камчатский на борту сухогруза "Николай Ахромеев". Оба судна строились в Приморском крае по заказу Камчатки, общая стоимость строительства составила 140 млн рублей из бюджета региона.

"Мы ожидаем, что грузопассажирское судно ["Камчатка-2"] будет доставлено к берегам полуострова в конце недели. Работать на Камчатке оно начнет в навигацию следующего года. По поручению губернатора [Владимира Илюхина] баржа будет направлена в Пенжинский район (север Камчатского края)", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожного строительства региона Владимира Каюмова.

Уточняется, что обе баржи не были доставлены на полуостров в установленный срок, поэтому по условиям контракта министерством транспорта с исполнителя - Ливадийского ремонтно-судостроительного завода - будут взысканы штрафные санкции.

По информации пресс-службы, работа по обновлению флота в Камчатском крае началась по поручению Илюхина несколько лет назад. Судно "Камчатка-2" стало уже третьим, построенным для нужд жителей полуострова за это время. При этом на верфях Приморского края продолжается строительство еще трех судов для региона.

Суда "Камчатка" и "Камчатка-2" имеют по два двигателя мощностью по 300 лошадиных сил. С их помощью увеличивается максимальная скорость движения до 10 узлов. Благодаря размеру палубы на ней можно перевозить легковые и грузовые автомобили, а также грузы длиной до 24 м. Каждое судно может вместить 40 т груза и 25 пассажиров.