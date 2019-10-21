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"Ъ": СП "Яндекса" и Сбербанка Bringly закрывает программу лояльности

По данным издания, сервис продолжит работу, но без стартовых баллов и кэшбэка

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Bringly (СП "Яндекса" и Сбербанка) объявил о закрытии с 18 ноября программы лояльности на фоне сокращения примерно в 27 раз посещаемости сайта онлайн-витрины, сообщает газета "Коммерсантъ".

В апреле сайт Bringly посетили 2,5 млн пользователей персональных компьютеров и мобильных устройств, а в сентябре - только 91 тыс., пишет издание.

Программа лояльности позволяла оплатить бонусами до 50% стоимости заказа, а с конца апреля 2019 года - до 20%.

В Сбербанке и в "Яндекс.Маркете" объяснение изданию получить не удалось. В Bringly газете рассказали, что сервис продолжит работу, однако без стартовых баллов и кэшбэка.

Генеральный директор "Яндекс.Маркета" Максим Гришаков рассказал "Ъ", что на данный момент Bringly не тот проект, который компания продвигает активно, отметив, что "трансграничная торговля - сложный рынок, темпы роста которого, по последним данным, замедляются".

Рассказав изданию о тестировании нескольких моделей для Bringly, Гришаков пояснил, что компания изучает, где еще могут быть точки роста и какие иностранные товары будет экономически выгодно привести в Россию, а также планирует создать раздел товаров из-за границы на площадке "Беру".

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Россия
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