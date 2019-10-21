Минпромторг отобрал более 700 заявок компаний на господдержку экспорта

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Минпромторг РФ отобрал 711 заявок от компаний, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК), на получение господдержки, сообщила пресс-служба министерства.

По словам главы министерства Дениса Мантурова, единый перечень сформирован из 711 заявок от организаций из 70 регионов, среди которых 69 - федерального значения и 642 - регионального. "Наибольшая доля выделяемых средств приходится на компании химической промышленности, а также лесопромышленного комплекса и металлургической промышленности", - отметил министр.

В перечень вошли 145 заявок от предприятий химической промышленности (715 млрд рублей), 127 заявок от лесопромышленного комплекса (576,8 млрд рублей), 70 заявок от металлургов (367,6 млрд рублей), 43 заявки от компаний автомобильного машиностроения (304,4 млрд рублей), 15 заявок от железнодорожного машиностроения (117,2 млрд рублей), 23 заявки от энергетического машиностроения (102,3 млрд рублей). Также в перечень включены 37 заявок компаний легкой промышленности (40,8 млрд рублей), 16 заявок от фармацевтической промышленности (31 млрд рублей), 59 заявок предприятий сельскохозяйственного, строительно-дорожного и пищевого машиностроения (23,5 млрд рублей), 13 заявок компаний тяжелого машиностроения (15,8 млрд рублей), 4 заявки от сектора судостроения (7,8 млрд рублей), 7 заявок по нефтегазовому машиностроению (3,1 млрд рублей), 14 заявок от компаний станкоинструментальной промышленности (2,4 млрд рублей). На прочие отрасли пришлось 138 заявок на 150,9 млрд рублей.

Общий объем средств, запланированных к инвестированию в рамках КППК, составит около 2,5 трлн рублей, уточнил Мантуров.

О конкурсе

Конкурс на заключение соглашений по КППК в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" был открыт в апреле. Участвовать в нем могли как российские производители, так и иностранные компании, если у них есть заключенный специальный инвестиционный контракт или же они глубоко локализованы на территории России, а их продукция считается российской.

15 июня завершился первый этап отбора заявок на КППК. Всего от предприятий поступило 860 заявок, из них на региональном уровне было подано 730, на федеральном - 130 заявок. Общий объем запрашиваемых средств составил 3,3 трлн рублей. Объем федеральных субсидий по программе - 317 млрд рублей, а объем привлеченного кредитования - 7 трлн рублей.

Соглашения с Минпромторгом по КППК позволят компаниям получать субсидии по банковским кредитам, взятым на разные цели, но объединенные экспортной идеей (от предэкспортных работ до создания собственных промышленных площадок за рубежом). Льгота по кредитам составит от 3% до 4,5% годовых, максимальная сумма одного кредита будет ограничена суммой в 60 млрд рублей. Соглашения должны начать работать с 2020 года. При этом, согласно паспорту национального проекта "Международная кооперация и экспорт", в 2019 году будет подписано 250 таких соглашений, а к 2024 году их число возрастет до 350.