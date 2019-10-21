Роскомнадзор будет поддерживать "Яндекс" в его развитии

УЧЖЭНЬ /Китай/, 21 октября. /ТАСС/. Роскомнадзор будет активно поддерживать российскую IT-компанию "Яндекс" в ходе ее развития и расширения сферы деятельности на международной арене. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в понедельник глава правительственного регулятора Александр Жаров.

"Роскомнадзор относится к "Яндексу" замечательно - это национальный лидер. Немногие страны мира могут похвастаться собственной поисковой машиной, тем более такой совершенной, - отметил он в ходе 6-й всемирной конференции по управлению интернетом в Учжэне на востоке Китая. - "Яндекс" - крупная корпорация, владеющая сервисами, беспилотным такси, развивающая в интернете различные услуги. Поэтому Роскомнадзор будет всячески ее поддерживать".

По словам Жарова, в мире наступила эпоха, когда интернет меняется практически каждый год. "Еще два года назад мы говорили о четвертом поколении мобильной связи 4G как о перспективном. Сейчас весь мир говорит про формат 5G, который, как все говорят, изменит мир, - заявил он. - Действительно, огромная скорость и объемы передачи информации, интернет вещей, искусственный интеллект - все это раскрывается в новой конфигурации коммуникационных технологий".

Глава регулятора напомнил, что новые возможности в области сетевого пространства "требуют баланса с вопросами безопасности". "Новые типы шифрования в сети, трансграничность интернета предполагают, что личная, корпоративная и национальная безопасность зависит от тех технологий, которые мы используем", - пояснил Жаров.

Шестая Всемирная конференция по управлению интернетом проходит в Учжэне с 20 по 22 октября. В ней принимают участие свыше 1,5 тыс. представителей правительства, деловых и научных кругов, международных организаций и общественных объединений, экспертов. В центре внимания гостей форума вопросы сетевой безопасности, перспективы развития глобальной цифровой экономики, передовые интернет-технологии, международное сотрудничество в области больших массивов данных.