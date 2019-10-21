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Саммит Россия – Африка

Минтранс может предложить Африке цифровизацию транспорта и комплексный подход к проектам

Особенно в российском министерстве подчеркивают интеллектуальный и практический опыт, накопленный в отечественной железнодорожной индустрии

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Комплексный подход, основанный на полном жизненном цикле проектов, новейшие технологии цифровизации транспортных услуг и другие преимущества российского транспортного комплекса могут стать основой для наращивания сотрудничества между Россией и странами Африки. Об этом порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, сообщили в Минтрансе России.

Опыт российских транспортников позволяет предложить африканским коллегам сотрудничество во всех отраслях транспорта. "Речь идет о железнодорожном транспорте, внедрении цифровизации на транспорте, строительстве дорожной и портовой инфраструктуры, а также об услугах в области транспортного образования", - отметили в Минтрансе РФ.

Особенно в министерстве подчеркивают интеллектуальный и практический опыт, накопленный в отечественной железнодорожной индустрии. "В части железнодорожного транспорта российская сторона стремится реализовать весь комплекс услуг и технологий - от начальной стадии проектирования и проработки проекта до его последующей реализации "под ключ" в любой стране мира", - говорят в Минтрансе. Помогает в этом многолетняя практика и школа строительства инфраструктуры в самых разных климатических и геологических условиях: от Арктики до пустынь.

"Принципиальное отличие российского подхода от других предложений на рынке - это поиск технических и организационных решений, а также расчет их параметров с точки зрения всего жизненного цикла проекта, - добавляют в министерстве. - При таком комплексном подходе заказчик получает не только построенную железную дорогу, но и полную формулу последующей эксплуатации". Сюда входят и управление грузопотоками, и решения по оптимизации расходов на пассажироперевозки.

Помочь в этом возможным заказчикам должны и разрабатываемые в России интеллектуальные транспортные системы - к примеру, информационные и навигационные технологии на базе ГЛОНАСС, расширяющие количество и качество транспортных услуг. По мнению Минтранса, заинтересовать зарубежных партнеров может система помощи на дорогах "ЭРА-ГЛОНАСС". Она обеспечивает оперативное получение информации о дорожно-транспортных происшествиях, в автоматическом режиме связывается с оператором в случае ДТП, что помогает спасать жизни и здоровье участников дорожного движения в экстренных ситуациях.

В части регулирования транспортных потоков и повышения эффективности грузовой логистики Россия может предложить опыт внедрения интеллектуальных транспортных систем.

"Они позволяют осуществлять контроль местонахождения транспортного средства по GPS/ГЛОНАСС-координатам без применения сотовых сетей связи, мониторинг транспортных средств, телеметрию грузов, сбор данных о влажности и температуре дорожного покрытия, экологический мониторинг, управление освещением в железнодорожных парках, управление парковками, и т.д.", - поясняют в Минтрансе. Один из конкретных примеров - система - "Платон", созданная с целью контроля за движением большегрузных автомобилей.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие.

Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители госструктур, бизнеса и интеграционных объединений континента.

Теги
РоссияСаммит Россия – Африка
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