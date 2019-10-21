Власти Воронежской области спроектируют вторую площадку ОЭЗ "Центр"

ВОРОНЕЖ, 21 октября. /ТАСС/. Власти Воронежской области намерены расширить особую экономическую зону (ОЭЗ) "Центр", созданную в январе 2019 года в Новоуманском районе, вторая ее площадка планируется к проектированию в 2020 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

"В чем эффективность и привлекательность этого механизма особых экономических зон? Это тиражируемый проект, мы, заполнив эту площадку, можем переходить на другую с теми же условиями. В течение двух-трех лет мы эту площадку полностью освоим, и параллельно выбираем место для организации следующей площадки - это будет более масштабный проект и по территории, и по задачам, которые мы там будем решать. В будущем году определимся с местом расположения и начнем какие-то подготовительные работы по проектированию", - сказал он.

По словам губернатора, власти рассматривают несколько вариантов для размещения второй площадки ОЭЗ "Центр".

"У нас такой участок есть в Каширском районе рядом с существующей зоной "Масловская". Там 1 тыс. га, мы его специально не отдаем в долгосрочную аренду, в короткую аренду годовую отдаем, держим под возможности размещения там. Но нужно считать затраты на обеспечение инфраструктурой - электроподстанции, газ, вода, дороги, то есть это вот нужно считать", - добавил он.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 9 января утвердил создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Центр", где на площади 200 га в Новоусманском районе Воронежской области будут построены металлургические, химические, машиностроительные и другие предприятия. Ожидается, что резидентами ОЭЗ станут порядка 20 компаний с общим объемом инвестиций около 30 млрд рублей, они построят высокотехнологичные производства и создадут 3 тыс. рабочих мест.

Власти региона уже одобрили статус резидентов ОЭЗ четырем компаниям: "Перфоград" построит завод по выпуску перфорированных листов за 365 млн рублей, "Балли" реализует проект по производству детского игрового, спортивного и паркового оборудования с инвестициями 1,5 млрд рублей, "ИК Масловский" откроет завод стекло-препрегов, фольгированных диэлектриков и технических ламинатов за 5 млрд рублей, а Aeon создаст производство свежезамороженного хлеба за более 4,5 млрд рублей.