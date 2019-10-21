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В Минтруде заявили, что показатели безработицы в 2020 году сохранятся на нынешнем уровне

Ранее в HeadHunter сообщили, что каждая десятая компания планирует сокращения в следующем году
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Рынок труда в настоящее время находится в стабильном состоянии, показатели безработицы в 2020 году сохранятся на текущем уровне, сообщили в Минтруде.

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В ведомстве отметили, что в органы службы занятости населения работодателями заявлено 1,7 млн вакансий.

"По данным оперативного мониторинга, численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, на 1 октября 2019 года, составила 662,2 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы на эту же дату - 0,9 %", - говорится в пресс-релизе.

Ранее сервис по поиску работы и сотрудников HeadHunter провел опрос среди порядка 150 представителей российских компаний, согласно которому почти каждая десятая из них планирует в следующем году сокращение штата сотрудников.

"Увеличения численности персонала в 2020 году ожидают в целом 62% компаний (в прошлом году - 44%), 9% напротив ожидают уменьшения численности (в прошлом году - 21%). Выше всего доля тех, кто считает, что численность компании снизится - среди крупных компаний (20%). Также эта доля заметно ниже среди региональных компаний (12% против 3% среди московских)", - рассказали в сервисе по трудоустройству.

При этом аналитики hh.ru выяснили, что увеличения окладов сотрудников в следующем году ожидают 47% компаний, ещё 40% считают, что они останутся на прежнем уровне, а 4% ожидают снижение окладов.

В целом компании оценивают свое положение на рынке как стабильное - этот вариант выбрали 49% опрошенных, 37% оценивают свое положение позитивно, и лишь 11% - негативно.

В пресс-службе HeadHunter рассказали, что опрос проводился в конце августа в начале сентября.

В новость были внесены изменения (11:30 мск) - меняется источник информации, заголовок, добавлен официальный комментарий Минтруда РФ

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