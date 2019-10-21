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Цифровая трансформация 2030

"Россети" создадут в "Сколково" центр цифровых решений

Его деятельность будет направлена на развитие исследований и разработок для масштабной цифровой трансформации электроэнергетической отрасли

СКОЛКОВО, 21 октября. /ТАСС/. Компания "Россети" подписала с фондом "Сколково" соглашение о партнерстве и создании в "Сколково" партнерского центра в области цифровых решений и технологий. Об этом сообщил корреспондент ТАСС с церемонии подписания документа.

Соглашение направлено на развитие исследований и разработок для масштабной цифровой трансформации электроэнергетической отрасли с привлечением уникальных компетенций участников и партнеров "Сколково".

На основании соглашения компании "Россети" присваивается статус ключевого партнера фонда "Сколково".

Подписи под документом поставили генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский и председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович.

В рамках соглашения на территории инновационного центра "Сколково" будут создаваться и отрабатываться цифровые и инновационные решения в области управления активами электросетевого комплекса, технологии современного учета энергопотребления и системы киберзащиты, а также интерактивные приложения и сервисы взаимодействия с потребителями услуг, следует из сообщения "Россетей".

О программе цифровизации

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Сибирь", "Россети Северо-Запад".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.

Теги
РоссияЦифровая трансформация 2030
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