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АКРА прогнозирует увеличение страховых премий по ОСАГО в России в 2020 году

Эксперты ожидают, что объем премий вырастет на 5%, до 227 млрд рублей

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Объем страховых премий по ОСАГО в России вырастет в 2020 году по сравнению с текущим годом на 5%, до 227 млрд рублей. Вместе с тем ожидается замедление роста объема премий на 4,5%, до 216 млрд рублей в текущем году - таким образом, в следующем году объем вернется к примерным уровням 2018 года (226 млрд рублей), говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) "Сильные финансовые показатели помогут страховщикам преодолеть вызовы рынка".

Макроэкономические условия и рыночные факторы, по мнению экспертов, не способствуют росту автострахования. Они отмечают снижение продаж новых автомобилей - ключевого фактора роста сегмента автокаско - из-за сокращения государственного стимулирования авторынка и располагаемых доходов населения.

В условиях снижения спроса конкуренция между автостраховщиками находится на достаточно высоком уровне, что может спровоцировать демпинг, отмечается в материале.

"Высокая конкуренция также сдерживает рост тарифов по ОСАГО, который можно было ожидать в результате расширения тарифного коридора. Напротив, мы наблюдаем тенденцию снижения средней премии на один полис, при этом показатели убытков и комиссионных расходов, как минимум, не улучшаются, что служит дополнительным свидетельством обострения конкуренции среди автостраховщиков", - говорится в материале. При этом агентство ожидает увеличения тарифов по ОСАГО.

Ситуация на рынке страхования

Прогноз АКРА по объему всех страховых премий составляет 1,6 трлн рублей в 2020 году и 1,46 трлн рублей в 2019 году (уменьшение на 1,2% по сравнению с 2018 годом).

В качестве нового драйвера страхового рынка на смену инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ), отмечают аналитики, пришло кредитное страхование (страхование жизни заемщиков и страхование от несчастных случаев по кредитам физическим лицам), связанное с бумом розничного кредитования, начавшимся в 2017 году. По оценке АКРА, доля премий по кредитному страхованию во втором квартале составила 16%, что примерно в два раза превышает показатели в 2016-2017 годах. Агентство считает, что при росте комиссии посредников при выплате страховки, которая за первое полугодие увеличилась до 68% страховой премии, существует риск прямого вмешательства регулятора в отношения между заемщиками, кредиторами и страховщиками с целью защиты интересов розничных клиентов.

Кроме того, по мнению АКРА, сегмент ДМС может стать одним из главных драйверов устойчивого роста на российском рынке в долгосрочной перспективе. Способствовать этому могут увеличение заинтересованности людей в сохранении своего здоровья, развитие медицинских технологий, а также обсуждаемый в настоящее время проект реформы обязательного медицинского страхования (ОМС), в случае реализации которого роль страховых организаций в системе ОМС значительно возрастет.

Рейтинговое агентство ожидает, что по сравнению с 2019 годом доля объемов страховых премий в сегменте страхования жизни вырастет до 29%, доля автокаско и ОСАГО на рынке уменьшится до 10% и 14% соответственно, страхование имущества юридических лиц, страхование от несчастных случаев и ДМС останутся на уровне 6%, 13% и 12% соответственно.

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