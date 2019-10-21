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Проект бюджета на 2020-2022 годы

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил проект федерального бюджета на 2020 год

Госдума может рассмотреть документ 23 октября

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Предполагается, что Госдума рассмотрит документ на заседании 23 октября.

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Согласно проекту, доходы федерального бюджета в 2020 году составят 20,379 трлн рублей (из них нефтегазовые - 7,472 трлн рублей, ненефтегазовые - 12,907 трлн рублей), в 2021 году - 21,246 трлн рублей (из них нефтегазовые 7,679 трлн рублей, ненефтегазовые - 13,567 трлн рублей), в 2022 году - 22,058 трлн рублей (из них нефтегазовые 7,73 трлн рублей, ненефтегазовые - 14,327 трлн рублей).

Расходы бюджета в 2020 году составят 19,503 трлн рублей, в 2021 году - 20,634 трлн рублей, в 2022 году - 21,763 трлн рублей.

Профицит федерального бюджета в 2020 году составит 0,8% ВВП, в 2021 году - 0,5% ВВП, в 2022 году - 0,2% ВВП.

Тремя самыми существенными статьями расходов федерального бюджета по-прежнему остаются траты на социальное обеспечение, национальную оборону и национальную безопасность и правоохранительную деятельность. Расходы на соцобеспечение в 2020 году составят 5,010 трлн рублей, в 2021 году - 5,046 трлн рублей, а в 2022 году - 4,827 трлн рублей.

Прогнозируемый объем ВВП на 2020 год составит 112,863 трлн рублей.

Согласно макропрогнозу Минэкономразвития, инфляция в России в 2020 году сократится до 3%, а в 2021-2024 годах сохранится на целевом уровне в 4%. Проект бюджета рассчитан с учетом бюджетного правила, по которому все доходы от нефтегазового экспорта при цене нефти выше 42,4 доллара за баррель будут направляться в резервы.

Расходы на национальные проекты

Расходы федерального бюджета на национальные проекты в 2020 году увеличатся на 10% по сравнению с текущим годом - до 1,982 трлн рублей. В дальнейшем они также будут расти: до 2,217 трлн рублей в 2021 году и до 2,692 трлн рублей в 2022 году.

На финансовое обеспечение нацпроекта "Демография" в 2020 году будет направлено 616,03 млрд рублей, в 2021 году - 634,75 млрд рублей, в 2022 году - 588,25 млрд рублей. Объем финансирования нацпроекта "Здравоохранение" в 2020 году составит 299,7 млрд рублей, в 2021 году - 239,95 млрд рублей, в 2022 году - 253,54 млрд рублей. На проект "Образование" выделено 125,93 млрд рублей в 2020 году, 134,71 млрд рублей - в 2021 году, 119,25 млрд рублей - в 2022 году.

На национальный проект "Жилье и городская среда" выделено 105,25 млрд рублей в 2020 году, 108,36 млрд рублей - в 2021 году, 189,14 млрд рублей - в 2022 году. На проект "Экология" будет направлено в 2020 году 87,99 млрд рублей, в 2021 году - 123,02 млрд рублей, в 2022 году - 146,25 млрд рублей. На финансирование проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" направят в 2020 году 104,27 млрд рублей, в 2021 году - 137,4 млрд рублей, в 2022 году - 23,88 млрд рублей.

На реализацию нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" выделено в 2020 году 6,9 млрд рублей, в 2021 году - 6,9 млрд рублей, в 2022 году - 7,48 млрд рублей. Объем финансового обеспечения нацпроекта "Наука" составит 47,39 млрд рублей в 2020 году, 69,78 млрд рублей - в 2021 году, 96,14 млрд рублей - в 2022 году. На финансирование проекта "Цифровая экономика" выделено 124,2 млрд рублей в 2020 году, 177,89 млрд рублей - в 2021 году, 258,04 млрд рублей - в 2022 году.

Расходы на нацпроект "Культура" в 2020 году составят 14,7 млрд рублей, в 2021 году - 17,83 млрд рублей, в 2022 году - 20,76 млрд рублей. На проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" запланировано направить 38,53 млрд рублей в 2020 году, 51,28 млрд рублей - в 2021 году, 95,44 млрд рублей - в 2022 году. На финансирование нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" выделено 74,55 млрд рублей в 2020 году, 123,97 млрд рублей - в 2021 году, 219,35 млрд рублей - в 2022 году. На реализацию Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры направят 337,22 млрд рублей в 2020 году, 391,89 млрд рублей - в 2021 году, 675,4 млрд рублей - в 2022 году.

Ранее 25 комитетов Госдумы обнародовали свои заключения на проект бюджета, в которых содержится рекомендация нижней палате парламента поддержать проект бюджета в первом чтении с учетом ряда замечаний. Кроме того, положительные заключения дали Банк России, Общественная палата, субъекты РФ, а также научные институты.

Теги
РоссияПроект бюджета на 2020-2022 годы
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