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Забайкалье получит 2,9 млрд рублей федеральной дотации

Часть этих средств будет направлена на сокращение государственного долга

ЧИТА, 21 октября. /ТАСС/. Забайкальский край получит 2,9 млрд рублей дотации из федерального бюджета, часть этих средств будет направлена на сокращение государственного долга, сообщила пресс-служба губернатора региона.

"Забайкальскому краю из федерального бюджета выделено 2,9 млрд рублей. <...> Часть средств, 506 млн рублей, направят на лекарственное обеспечение льготной категории граждан, 390 млн рублей предусмотрены на обеспечение антитеррористической и противопожарной защищенности зданий учреждений бюджетной сферы, 247 млн рублей - на ликвидацию несанкционированных свалок, 381 млн рублей - на погашение кредиторской задолженности. <...> Кроме того, на 646 млн рублей будет уменьшен государственный долг Забайкальского края", - говорится в сообщении.

Как уточнил министр здравоохранения края Валерий Кожевников, чьи слова приводятся в сообщении, выделенные средства позволят погасить кредиторскую задолженность примерно 20 медицинских учреждений. "Средства пойдут на оплату налогов, коммунальных счетов, погашение платежей за уголь, горюче-смазочные материалы и частично за медикаменты. Это покроет большую часть существующей задолженности", - цитирует его пресс-служба.

Государственный долг Забайкальского края, с учетом бюджетных кредитов, на начало сентября составлял около 25,8 млрд рублей - это минимальное значение за последние четыре года. Общий объем коммерческого долга края - около 11 млрд рублей.

Теги
РоссияЗабайкальский крайДальний Восток
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