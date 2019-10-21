Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Саммит Россия – Африка

Ростех планирует поставлять свое медоборудование в Алжир и Марокко

На коммерческой основе холдинг Ростеха "Швабе" поставляет оборудование для выхаживания новорожденных в Египет, работает с партнерами в Эфиопии и других африканских государствах

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Холдинг "Швабе", входящий в госкорпорацию "Ростех", бесплатно поставил в 2019 году медицинское оборудование в несколько больниц в Тунисе, а также продает медтехнику в Египет, Эфиопию и другие страны африканского континента. При этом сейчас корпорация хочет расширить свое присутствие в Африке и выйти на рынки Алжира и Марокко, сообщил порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, заместитель генерального директора "Швабе" госкорпорации "Ростех" Иван Ожгихин.

"Холдинг "Швабе" поставляет медицинскую технику как на коммерческой, так и на благотворительной основе. Так, за последние годы мы бесплатно оснастили неонатальной техникой, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких, инкубаторами, обогревателями и фототерапевтическими облучателями десятки больниц в четырех африканских странах. В 2014 году в Нигер, Уганду и Кот-Д’Ивуар было отгружено 39 единиц неонатального оборудования, а в 2019 году 19 единиц техники поставлено в девять тунисских больниц", - рассказал он.

На коммерческой основе холдинг "Ростеха" поставляет оборудование для выхаживания новорожденных в Египет, работает с партнерами в Эфиопии и других африканских государствах.

При этом еще несколько лет назад российское медоборудование не было представлено на континенте.

"Первый коммерческий контракт мы заключили с Египтом, поставив партнерам в 2015 году две единицы техники: инкубатор и фототерапевтический облучатель для новорожденных. В ближайшее время мы ожидаем новых заказов от нашего египетского дилера, выходим на рынки Алжира и Марокко через наши торговые представительства,"- добавил Ожгихин.

Выйти на рынки Африки Ростеху помогло участие в отраслевых выставках и сотрудничество с российскими торгпредствами, пояснили в госкорпорации.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители госструктур, бизнеса и интеграционных объединений континента.

Теги
АлжирРоссияМароккоСаммит Россия – Африка
Реклама на ТАСС
В Минтруде заявили, что показатели безработицы в 2020 году сохранятся на нынешнем уровне
Ранее в HeadHunter сообщили, что каждая десятая компания планирует сокращения в следующем году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС