Ростех планирует поставлять свое медоборудование в Алжир и Марокко

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Холдинг "Швабе", входящий в госкорпорацию "Ростех", бесплатно поставил в 2019 году медицинское оборудование в несколько больниц в Тунисе, а также продает медтехнику в Египет, Эфиопию и другие страны африканского континента. При этом сейчас корпорация хочет расширить свое присутствие в Африке и выйти на рынки Алжира и Марокко, сообщил порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, заместитель генерального директора "Швабе" госкорпорации "Ростех" Иван Ожгихин.

"Холдинг "Швабе" поставляет медицинскую технику как на коммерческой, так и на благотворительной основе. Так, за последние годы мы бесплатно оснастили неонатальной техникой, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких, инкубаторами, обогревателями и фототерапевтическими облучателями десятки больниц в четырех африканских странах. В 2014 году в Нигер, Уганду и Кот-Д’Ивуар было отгружено 39 единиц неонатального оборудования, а в 2019 году 19 единиц техники поставлено в девять тунисских больниц", - рассказал он.

На коммерческой основе холдинг "Ростеха" поставляет оборудование для выхаживания новорожденных в Египет, работает с партнерами в Эфиопии и других африканских государствах.

При этом еще несколько лет назад российское медоборудование не было представлено на континенте.

"Первый коммерческий контракт мы заключили с Египтом, поставив партнерам в 2015 году две единицы техники: инкубатор и фототерапевтический облучатель для новорожденных. В ближайшее время мы ожидаем новых заказов от нашего египетского дилера, выходим на рынки Алжира и Марокко через наши торговые представительства,"- добавил Ожгихин.

Выйти на рынки Африки Ростеху помогло участие в отраслевых выставках и сотрудничество с российскими торгпредствами, пояснили в госкорпорации.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители госструктур, бизнеса и интеграционных объединений континента.