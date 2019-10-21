Хутор Хорошевский на Ставрополье подключат к централизованному водоснабжению в 2020 г.

ПЯТИГОРСК, 21 октября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края направят 48,5 млн рублей на строительство водовода в хуторе Хорошевский. Работы по подключению населенного пункта к централизованному водоснабжению планируют завершить в первой половине 2020 года, сообщила в понедельник пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

"Строительство подводящего водовода к хутору Хорошевский Предгорного района начнется в этом году. Реализация проекта стоимостью 48,5 млн рублей позволит обеспечить стабильным водоснабжением почти 700 жителей хутора, которые сейчас пользуются привозной водой", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, проектная документация на строительство проходит государственную экспертизу. Средства на реализацию проекта выделят из бюджета региона. Строительство водовода, который протянут от насосной станции в Пятигорске, намерены завершить в первой половине 2020 года.