Лукашенко: товарооборот Белоруссии со Cвердловской областью может превысить $600 млн

МИНСК, 21 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности превышения в ближайшее время торгово-экономического оборота со Свердловской областью РФ в $600 млн, который семь лет назад был рекордным. Такое мнение он высказал в понедельник на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, передает корреспондент ТАСС.

"Думаю, что в ближайшей перспективе мы сможем превысить рекордный показатель нашей торговли, который был в 2012 году - около $600 млн. Предлагаю детально обсудить конкретные пути достижения этой цели", - сказал Лукашенко. По словам президента, белорусская сторона рассматривает сотрудничество с российскими регионами в качестве одного из ключевых направлений.

Он заметил, что Белоруссия "неотделима от славянских народов". "Так уж случилось, что в последнее время Беларусь стала самой славянской страной, внося заметный вклад в сближение наших народов, и мы рассматриваем сотрудничество со всеми российскими регионами в качестве одного из ключевых направлений, - сказал Лукашенко. - В свое время, когда между Беларусью и РФ были не лучшие времена, именно сотрудничество с российскими регионами спасло союз Беларуси и России".

По словам президента, Свердловская область, несмотря на географическую отдаленность, - надежный и перспективный партнер. Он отметил, что в уральском регионе белорусы работают давно и успешно. Заметную долю в объемах взаимной торговли занимают совместные проекты в области энергетики. Так, на Урале произведено 60% турбин, используемых в Белоруссии, большой потенциал сотрудничества имеется в машиностроительной области, в частности, предприятие "Белкоммунмаш" может организовать в Свердловской области модернизацию трамвайных вагонов, представляет интерес сборка дизельных двигателей для самосвалов БелАЗ. Белорусы также могут обеспечить россиян сельскохозяйственной, автомобильной, дорожно-строительной техникой, в том числе в рамках производственной кооперации, есть возможности для развития новых направлений сотрудничества в науке и сельском хозяйстве. Белорусские строители также готовы предложить свои услуги на фоне подготовки ко Всемирной летней универсиаде, которая пройдет в Екатеринбурге в 2023 году.

Лукашенко особо отметил сотрудничество в гуманитарной и культурной сфере, напомнив, что щедрая на таланты уральская земля подарила белорусам легендарного руководителя знаменитого ансамбля "Песняры" Владимира Мулявина.

Экономические показатели

Со своей стороны Куйвашев отметил, что Свердловская область также рассматривает Белоруссию как стратегического партнера, между ними налажено тесное сотрудничество.

По итогам 2018 года товарооборот Белоруссии со Свердловской областью достиг $431,3 млн, он увеличился по сравнению с 2017 годом на 17,6%. В январе - августе 2019 года товарооборот составил $305,9 млн, рост составил 9,6% к аналогичному периоду 2018 года.