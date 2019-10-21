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Суд оставил в силе предписание ФАС снизить цены на перевалку нефти на Варандее

Заседание кассационной инстанции пройдет 9 декабря 2019 года

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Московского округа, принявший в производство кассационную жалобу "Лукойла" и принадлежащей ему компании "Варандейский терминал", отказался удовлетворить заявления компаний. Они просили до начала декабря приостановить действие предписания ФАС России снизить тарифы на перевалку нефти на Варандейском терминале в Ненецком автономном округе. Это следует из материалов, опубликованных в картотеке арбитражных дел.

"Лукойл" и "Варандейский терминал" просили суд в качестве обеспечительных мер приостановить действия предписания ФАС до рассмотрения кассационных жалоб.

Спор между "Роснефтью" и "Лукойлом" о тарифах на перевалку нефти через терминал Варандей продолжается с 2017 года. По мнению "Роснефти", цены на перевалку завышены. В конце 2018 года подконтрольные "Роснефти" "Башнефть" и "Башнефть-полюс" пожаловались в ФАС и попросили проверить экономическую обоснованность тарифов. В марте 2019 года стало известно, что ФАС вынесла решение в пользу "Роснефти". В апреле "Лукойл" через суд пытался отменить это решение, суд первой инстанции признал решение и предписание ФАС незаконным. Но апелляционная инстанция отменила это решение.

Арбитражный суд Московского округа 10 и 16 октября зарегистрировал кассационные жалобы "Лукойла" и "Варандейского терминала". Заседание кассационной инстанции состоится 9 декабря.

Варандей - единственно возможный пункт отгрузки нефти с месторождений имени Требса и Титова, которые совместно разрабатывают "Роснефть" и "Лукойл". Освоением занимается "Башнефть-полюс", в которой "Роснефть" контролирует 74,9%, "Лукойл" - 25,1%.

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