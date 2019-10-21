Россельхозбанк ведет переговоры о выкупе требований ВЭБ к "Евродону"

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Россельхозбанк ведет переговоры с госкорпорацией ВЭБ.РФ о выкупе требований к группе компаний "Евродон" (производитель индейки). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

"Россельхозбанк в настоящее время ведет переговоры о покупке на группу Банка требований ВЭБ.РФ к ГК "Евродон" в целях последующего возобновления деятельности по производству мяса индейки на имущественных активах компаний, входящих в ГК "Евродон", - сказали в пресс-службе.

Ранее ВЭБ.РФ оценивал общий долг "Евродона" перед госкорпорацией в 37 млрд рублей.

В понедельник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что у ВЭБ.РФ возникли сложности по продаже "Евродона" потенциальным инвесторам. Так, ВЭБ.РФ отказал всем интересантам, сославшись на низкую предложенную цену. По данным источника газеты, "Евродон" может быть передан Россельхозбанку.

В декабре 2016 года и весной 2017 года на предприятиях агрохолдинга было две вспышки гриппа птиц. Общий ущерб от них превысил 2,6 млрд рублей. Третья вспышка произошла летом 2018 года. В августе 2018 года "Евродон" допустил дефолт по платежу одному из основных своих кредиторов - "ВЭБ Капитала".

В начале 2019 года Арбитражный суд Ростовской области по искам ВЭБ ввел процедуру наблюдения в отношении четырех предприятий агрохолдинга - ООО "Евродон", ООО "Торговый дом "Индолина", ООО "Евродон-Юг", и ООО "Урсдон".