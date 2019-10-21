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Лавров: строительство второй ветки "Турецкого потока" завершится в 2020 году

Работы будут завершены в срок, уточнил глава МИД России

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Работы по строительству второй ветки газопровода "Турецкий поток" будут завершены в срок к 2020 году. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером, главой МИД Болгарии Екатериной Захариевой.

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"Наши болгарские коллеги информировали о начале строительства инфраструктуры для транспортировки газа по второй ветке "Турецкого потока". Как сообщила госпожа министр, соответствующая церемония с участием премьер-министра Болгарии и посла РФ в Болгарии состоялась буквально сегодня, - сказал Лавров. - Партнеры подчеркнули, что работы, как и запланировано, будут завершены в срок к 2020 году".

Проект "Турецкий поток" предполагает прокладку газопровода по дну Черного моря до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Первая нитка будет предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая - для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В качестве потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Болгарию, Венгрию, Грецию, Италию и Сербию.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичБолгарияРоссия
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