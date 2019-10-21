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Китай добивается введения ответных мер против США на $2,4 млрд

Отмечается, что Пекин хочет добиться этого из-за несоответствия правилам ВТО пошлин, введенных при администрации Барака Обамы
Описание
© Thomas Peter-Pool/Getty Images

ТАСС, 21 октября. Китай добивается введения ответных мер в отношении США на сумму $2,4 млрд за несоответствие правилам Всемирной торговой организации (ВТО) пошлин, введенных Соединенными Штатами. Об этом сообщает в понедельник агентство Reuters со ссылкой на документ, опубликованный ВТО.

"В ответ на продолжающееся несоответствие Соединенных Штатов рекомендациям и правилам органа по разрешению споров (ОРС) Китай просит разрешение от ОРС приостановить уступки и связанные обязательства на ежегодную сумму в $2,4 млрд", - указано в документе.

Агентство отмечает, что речь идет о пошлинах, введенных Вашингтоном еще при администрации Барака Обамы.

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СШАКитай
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