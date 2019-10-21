Урожай риса на Кубани в 2019 году вырос почти на треть

КРАСНОДАР, 21 октября. /ТАСС/. Аграрии на Кубани завершили уборку риса, собрав около 950 тыс. тонн урожая, что почти на 30% больше показателя прошлого года, сообщила в понедельник пресс-служба администрации Краснодарского края.

Посевные площади риса на Кубани в 2019 году превысили 125 тыс. га, это на 10% больше, чем в прошлом году.

"Краснодарский край завершил уборку риса. Его урожай достиг почти 950 тыс. тонн. В этом году нашим рисоводам удалось собрать на 200 тыс. тонн больше зерна, чем в прошлом. Увеличилась и площадь жатвы, всего было скошено и обмолочено 125 тыс. га рисовых чеков", - приводит пресс-служба слова главы региона Вениамина Кондратьева.

В краевом министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности ТАСС сообщили, что в 2018 году аграрии на Кубани собрали более 735 тыс. тонн, то есть рост в 2019 году составил почти 30%. Это стало возможным не только благодаря увеличению посевных площадей, но и благодаря росту средней урожайности. Так, в 2018 году с гектара рисовых чеков собирали 70,1 центнер, а в 2019 году этот показатель достиг 75,6 центнера с гектара, то есть средняя урожайность увеличилась почти на 8%.

"Со своей стороны край старается всячески оказывать помощь рисоводам. Третий год подряд предусмотрена существенная государственная поддержка. Например, в 2017 году на подачу-отвод воды и приобретение элитных семян риса мы направили более 156 млн рублей субсидий. В 2018 [году] они выросли до 215 млн рублей, в текущем - уже 240 млн рублей", - цитирует пресс-служба Кондратьева.