Медведев заявил, что иностранные инвесторы не теряют интерес к России, несмотря на санкции

"Ослабления интереса к России в целом не произошло, напротив, даже после введения всяких разных санкций объем инвестиций по линии КСИИ (Консультативный совет по иностранным инвестициям) продолжал расти", - сказал председатель правительства на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям в РФ. По его данным, "за последние пять лет - период непростой - объем инвестиций увеличился приблизительно на 50%". "Почувствуйте разницу и зависимость между различными формами давления и инвестированием", - заметил глава кабинета министров.

Медведев напомнил, что КСИИ был создан 25 лет назад - в 1994 году, а инвестиции в РФ четверть века назад начинались с примерно $700 млн. "Сейчас ежегодный приток инвестиций измеряется миллиардами, суммарные капиталовложения компаний, которые входят в Консультативный совет по иностранным инвестициям, составляют около $180 млрд, что вполне достойная сумма", - отметил Медведев. Он признал, "что за эти годы кто-то из тех, кто в 1994 году присутствовал на таких заседаниях (КСИИ), с российского рынка ушел". "Жизнь есть жизнь, каждый в силу своих причин", - сказал Медведев. При этом он заметил, что в КСИИ до сих пор работают 10 структур, которые стояли у истоков создания Консультативного совета по иностранным инвестициям, назвав их "золотым фондом".

Он считает Консультативный совет по иностранным инвестициям "уникальной площадкой", подобной которой не существует в других странах, где имеющиеся вопросы вместе рассматривают первые лица правительства и руководители крупнейших компаний. "Уж не знаю, хороший ли это признак для нашей экономики или не очень, может быть лучше, когда правительство вообще ни во что не погружается, но мы точно еще не находимся в той стадии развития экономики в нашей стране, когда правительство может быть сторонним наблюдателем экономических процессов", - сказал премьер-министр.

Он сообщил, что "четыре структуры получили статус наблюдателей (в КСИИ) помимо тех 53 компаний, которые являются членами Совета, которые представляют различные сферы". Председатель российского правительства считает, что работа в КСИИ "дает позитивный импульс отраслям", в которых работают представленные компании. По мнению Медведева, ценность работы в КСИИ в том, что "обсуждаются абсолютно практические вопросы, связанные либо с отраслевыми задачами, либо с теми или иными вопросами, которые есть у компаний".