Мединский объявил о запуске базы данных выделенной господдержки киноотрасли

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. База данных государственной поддержки, выделенной на производство и прокат фильмов по линии Минкультуры и Фонда кино с 2015 года, в понедельник появилась в открытом доступе. Об этом сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский на встрече с представителями киноотрасли.

"База открыта", - сказал он.

Сервис представляет собой дополнительный раздел на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). База данных разделена на несколько вкладок: рейтинги фильмов и компаний, проекты в производстве, неисполненные обязательства.

Критериями успеха поддержанных проектов станут кассовые сборы, международный прокат, награды и номинации кинофестивалей. Мединский не исключил, что в будущем также будут учитываться показы фильмов на интернет-платформах.

Министр добавил, что к 1 января 2020 года планируется внести в базу "все фильмы, которые с 2008 года получали господдержку Минкультуры, а с 2010 года - Фонда кино".

Пока в сервисе можно увидеть данные по игровому, анимационному и дебютному кино. Мединский пояснил, что у министерства "пока нет ресурса, чтобы эту базу дополнить документальными фильмами".