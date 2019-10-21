"Трансконтейнер" увеличил чистую прибыль за девять месяцев по РСБУ на 68%

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Чистая прибыль "Трансконтейнера" за девять месяцев 2019 года выросла по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 68,3%, до 10,426 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Выручка компании за январь - сентябрь 2019 года составила 62,339 млрд рублей, что на 13,9% выше показателя годом ранее.

Валовая прибыль "Трансконтейнера" увеличилась за отчетный период на 67,3% и достигла 13 млрд рублей. Прибыль от продаж возросла на 67,8%, до 12,94 млрд рублей, доналоговая прибыль - на 66,5%, до 13,12 млрд рублей.

"Положительная динамика финансовых результатов ПАО "Трансконтейнер" обусловлена ростом объемов перевозок на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры, повышением операционной эффективности и усилиями менеджмента по контролю расходов", - сообщили в компании.

"Трансконтейнер" - ведущий российский оператор контейнерных интермодальных перевозок, входит в состав ОТЛК ("дочка" РЖД). В настоящее время 50% плюс две акции оператора принадлежат ОТЛК. Структура Романа Абрамовича и Александра Абрамова - ООО "Енисей Капитал" - владеет 24,5% акций "Трансконтейнера", ВТБ - 24,8%, еще 0,3% - сторонний инвестор.