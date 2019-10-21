Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Трансконтейнер" увеличил чистую прибыль за девять месяцев по РСБУ на 68%

Прибыль составила 10,4 млрд рублей

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Чистая прибыль "Трансконтейнера" за девять месяцев 2019 года выросла по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 68,3%, до 10,426 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

Выручка компании за январь - сентябрь 2019 года составила 62,339 млрд рублей, что на 13,9% выше показателя годом ранее.

Валовая прибыль "Трансконтейнера" увеличилась за отчетный период на 67,3% и достигла 13 млрд рублей. Прибыль от продаж возросла на 67,8%, до 12,94 млрд рублей, доналоговая прибыль - на 66,5%, до 13,12 млрд рублей.

"Положительная динамика финансовых результатов ПАО "Трансконтейнер" обусловлена ростом объемов перевозок на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры, повышением операционной эффективности и усилиями менеджмента по контролю расходов", - сообщили в компании.

"Трансконтейнер" - ведущий российский оператор контейнерных интермодальных перевозок, входит в состав ОТЛК ("дочка" РЖД). В настоящее время 50% плюс две акции оператора принадлежат ОТЛК. Структура Романа Абрамовича и Александра Абрамова - ООО "Енисей Капитал" - владеет 24,5% акций "Трансконтейнера", ВТБ - 24,8%, еще 0,3% - сторонний инвестор.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Законопроект о замене требований к капиталу банков рейтингами могут внести в Госдуму
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что это может произойти в 2019 году. Сейчас документ находится на изучении в ЦБ, Минфине и в Минэкономразвития
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС