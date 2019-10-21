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"Траст" не планирует в ближайшее время инициировать банкротство "Открытие холдинга"

Долг перед "Трастом" составляет около 86% всего совокупного долга "Открытие холдинга"

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Банк "Траст", на базе которого был создан банк непрофильных активов, не планирует в ближайшее время инициировать банкротство "Открытие холдинга", урегулирование долга продолжается в конструктивном ключе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Ранее на сайте "Федресурс" - Единого федерального реестра сведений о банкротстве - появилось сообщение, что "Траст" намерен обратиться в суд с заявлением о признании "Открытие холдинга" банкротом.

"Трастом" банкротство "Открытиа холдинга" в ближайшее время не планируется, урегулирование долга продолжается в конструктивном ключе. Уведомление, опубликованное сегодня, связано с тем, что "Траст" опасается возможных действий недобросовестных третьих лиц, которые могут первыми подать заявление о банкротстве холдинга и установить контроль над процедурой", - пояснили в банке.

Также в пресс-службе сообщили, что долг перед "Трастом" составляет около 86% всего совокупного долга "Открытие холдинга". Долг сформирован из невозвращенных кредитов, выданных "Трастом", банком "ФК "Открытие", Рост банком и облигаций "Открытие холдинга" на балансе банка.

Банк непрофильных активов начал работать в июле 2018 года на базе банка "Траст", объединив активы санируемых "ФК Открытие", Бинбанка, Рост-банка, Промсвязьбанка и самого "Траста".

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Россия
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