Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Саммит Россия – Африка

Посол России заявил, что проекты в области торговли с Чадом имеют перспективы

Александр Чвыков также отметил, что "российские авиакомпании могли бы найти свою нишу в авиаперевозках, обслуживая часть пассажиропотока из стран южнее Сахары в Россию"

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Наиболее перспективным направлением экономического сотрудничества между Россией и Чадом являются торговые проекты. Об этом в интервью ТАСС в преддверии саммита Россия - Африка заявил посол РФ в Чаде Александр Чвыков. По его словам, "реалистично выглядит проект по линии министерства торговли".

"Имею в виду поставки из России в Чад продуктов питания, как макаронные изделия, возможно, различные виды молочной продукции, - отметил он. - Из Чада, в свою очередь, представляется выгодным поставлять уже в нашу страну экологически чистую говядину и баранину. О потенциале местного рынка, хотя бы говорит тот факт, что эта страна по поголовью скота занимает второе место на континенте". Он также отметил, что "российские авиакомпании могли бы найти свою нишу в авиаперевозках, обслуживая часть пассажиропотока из стран южнее Сахары в Россию".

Универсальная формула отношений

"Саммит - это объединительная площадка, открывающая широкие возможности всем участникам для запуска интеграционных процессов, - сказал он. - С точки зрения экономических перспектив, то в такого уровня мероприятии изначально заложена атмосфера динамичного старта с выходом на решение остро стоящих перед континентом социально-экономических задач - это, в первую очередь, борьба с голодом и бедностью. Значение предстоящего саммита для российско-африканских отношений без преувеличения многогранно. Россия и государства континента через десятилетия с момента установления последними независимости смогли пронести традиционно дружественный равноправный характер отношений".

"На современном этапе в условиях многополярного мира по-новому видим модель этих связей, адаптированных к современным реалиям, - отметил посол. - Это касается переосмысления роли и места на международной арене как каждого взятого в отдельности партнера, так и континента Африка в целом. Будет важным на форуме совместно вывести универсальную формулу отношений между нашими странами в широком контексте".

"Что касается значения саммита для других государств вне контекста отношений Россия - Африка, то, повышая нашу планку взаимодействия с африканскими государствами с опорой на положительный фундамент наших связей недавнего прошлого, тем самым реализуются надежды многих народов на большую внутреннюю стабильность и устойчивое развитие. А это имеет принципиальное значение для всей системы международных отношений", - подчеркнул он.

О саммите

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители госструктур, бизнеса и интеграционных объединений континента.

Теги
ЧадРоссияСаммит Россия – Африка
Реклама на ТАСС
Законопроект о замене требований к капиталу банков рейтингами могут внести в Госдуму
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что это может произойти в 2019 году. Сейчас документ находится на изучении в ЦБ, Минфине и в Минэкономразвития
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС