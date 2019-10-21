Посол России заявил, что проекты в области торговли с Чадом имеют перспективы

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Наиболее перспективным направлением экономического сотрудничества между Россией и Чадом являются торговые проекты. Об этом в интервью ТАСС в преддверии саммита Россия - Африка заявил посол РФ в Чаде Александр Чвыков. По его словам, "реалистично выглядит проект по линии министерства торговли".

"Имею в виду поставки из России в Чад продуктов питания, как макаронные изделия, возможно, различные виды молочной продукции, - отметил он. - Из Чада, в свою очередь, представляется выгодным поставлять уже в нашу страну экологически чистую говядину и баранину. О потенциале местного рынка, хотя бы говорит тот факт, что эта страна по поголовью скота занимает второе место на континенте". Он также отметил, что "российские авиакомпании могли бы найти свою нишу в авиаперевозках, обслуживая часть пассажиропотока из стран южнее Сахары в Россию".

Универсальная формула отношений

"Саммит - это объединительная площадка, открывающая широкие возможности всем участникам для запуска интеграционных процессов, - сказал он. - С точки зрения экономических перспектив, то в такого уровня мероприятии изначально заложена атмосфера динамичного старта с выходом на решение остро стоящих перед континентом социально-экономических задач - это, в первую очередь, борьба с голодом и бедностью. Значение предстоящего саммита для российско-африканских отношений без преувеличения многогранно. Россия и государства континента через десятилетия с момента установления последними независимости смогли пронести традиционно дружественный равноправный характер отношений".

"На современном этапе в условиях многополярного мира по-новому видим модель этих связей, адаптированных к современным реалиям, - отметил посол. - Это касается переосмысления роли и места на международной арене как каждого взятого в отдельности партнера, так и континента Африка в целом. Будет важным на форуме совместно вывести универсальную формулу отношений между нашими странами в широком контексте".

"Что касается значения саммита для других государств вне контекста отношений Россия - Африка, то, повышая нашу планку взаимодействия с африканскими государствами с опорой на положительный фундамент наших связей недавнего прошлого, тем самым реализуются надежды многих народов на большую внутреннюю стабильность и устойчивое развитие. А это имеет принципиальное значение для всей системы международных отношений", - подчеркнул он.

О саммите

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители госструктур, бизнеса и интеграционных объединений континента.