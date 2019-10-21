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Орешкин заявил, что замедление роста мировой экономики почти не затронуло Россию

При этом министр экономического развития отметил некоторое снижение экспорта

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Замедление роста мировой экономики почти не затронуло Россию, однако привело к некоторому снижению экспорта из РФ. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью телеканалу "Россия-24" в кулуарах встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне.

"Слава богу, что на Россию это сейчас влияет в меньшей степени. У нас традиционный канал влияния - это цены на сырьевые товары. Если в том году цены на нефть были выше $70 за баррель, сейчас это $60 и ниже. Но на это изменение российская экономика практически не отреагировала: у нас есть бюджетное правило, у нас есть механизм, который нас защищает от колебаний сырьевой конъюнктуры, поэтому здесь, несмотря на такую негативную динамику, экономика у нас себя чувствует уверенно", - сказал он.

"Но, все равно, Россия - это часть глобальной экономики, и замедление глобальных тенденций влияет и на наш экспорт, например. Мы видим, что у нас по экспорту слабые показатели в этом году, в том числе из-за вот этой общей слабой глобальной ситуации", - добавил Орешкин.

Российский министр отметил, что в целом по глобальной экономике ожидает, что в этом году рост будет ниже 3%. Он подчеркнул, что оценки Всемирного банка и МВФ всегда запаздывают, и поэтому еще не в полной мере учтено то замедление, и те слабые данные, которые сейчас видны по всему миру по третьему кварталу. "Поэтому здесь цифра будет ниже 3%, и на то есть объективные причины: это и торговые войны, и ряд других проблем. Все это не способствует экономическому росту", - заключил Орешкин.

Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, экспорт товаров из РФ за восемь месяцев текущего года уменьшился на 4,2%, до $275,1 млрд.

МВФ в своем докладе, опубликованном накануне встречи, спрогнозировал темпы роста мировой экономики на уровне 3% в 2019 году и 3,4% в 2020 году. В апреле МВФ ожидал роста глобальной экономики на 3,3% и 3,6% соответственно.

Теги
РоссияОрешкин, Максим Станиславович
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