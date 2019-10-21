ФАС не видит оснований повышать тарифы на транспорт нефти из-за роста затрат "Транснефти"

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит оснований для повышения тарифов на транспортировку нефти из-за возможного роста затрат "Транснефти" на контроль качества сырья. Об этом сообщил журналистам заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин.

"Речь идет не только о возложении ответственности, но и о создании возможностей для обеспечения надлежащего контроля. Пока обоснований дополнительных относительно того, что это может привести к росту стоимости услуг по транспортировке, которые могли бы повлиять на динамику тарифов, не имеется", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев сообщил, что ведомство учтет в тарифах "Транснефти" затраты на контроль качества нефти, но ждет принципиального решения правительства.

Артемьев напомнил, что сначала Минэнерго и Минэкономразвития должны подготовить свою позицию, на которую ФАС должно дать свое заключение. "Мы внимательно следим за этой темой, внимательно анализируем, готовим свои предложения и не более того", - добавил он.

Ранее сообщалось, что вице-премьер России Дмитрий Козак поручил Министерству энергетики России совместно с ФАС до 1 ноября проработать вопрос по возложению на "Транснефть" ответственности за качество нефти в системе магистральных нефтепроводов, а также определить порядок расчета компенсации убытков из-за транспортировки некачественной нефти.

При этом Козак поручил ФАС учитывать в тарифах на транспортировку нефти по магистральным нефтепроводам затраты "Транснефти" на контроль качества нефти, за исключением компенсации убытков, вызванных транспортировкой нефти, не соответствующей установленным требованиям.