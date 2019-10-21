Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

ФАС не видит оснований повышать тарифы на транспорт нефти из-за роста затрат "Транснефти"

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев сообщил, что ведомство учтет в тарифах "Транснефти" затраты на контроль качества нефти, но ждет принципиального решения правительства

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит оснований для повышения тарифов на транспортировку нефти из-за возможного роста затрат "Транснефти" на контроль качества сырья. Об этом сообщил журналистам заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин.

"Речь идет не только о возложении ответственности, но и о создании возможностей для обеспечения надлежащего контроля. Пока обоснований дополнительных относительно того, что это может привести к росту стоимости услуг по транспортировке, которые могли бы повлиять на динамику тарифов, не имеется", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее глава ФАС Игорь Артемьев сообщил, что ведомство учтет в тарифах "Транснефти" затраты на контроль качества нефти, но ждет принципиального решения правительства.

Артемьев напомнил, что сначала Минэнерго и Минэкономразвития должны подготовить свою позицию, на которую ФАС должно дать свое заключение. "Мы внимательно следим за этой темой, внимательно анализируем, готовим свои предложения и не более того", - добавил он.

Ранее сообщалось, что вице-премьер России Дмитрий Козак поручил Министерству энергетики России совместно с ФАС до 1 ноября проработать вопрос по возложению на "Транснефть" ответственности за качество нефти в системе магистральных нефтепроводов, а также определить порядок расчета компенсации убытков из-за транспортировки некачественной нефти.

При этом Козак поручил ФАС учитывать в тарифах на транспортировку нефти по магистральным нефтепроводам затраты "Транснефти" на контроль качества нефти, за исключением компенсации убытков, вызванных транспортировкой нефти, не соответствующей установленным требованиям.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Законопроект о замене требований к капиталу банков рейтингами могут внести в Госдуму
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что это может произойти в 2019 году. Сейчас документ находится на изучении в ЦБ, Минфине и в Минэкономразвития
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС