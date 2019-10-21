Посол РФ сообщил о росте интереса российских компаний к Эфиопии

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Интерес со стороны российских компаний к Эфиопии растет. Об этом в преддверии саммита Россия - Африка в интервью ТАСС заявил в пятницу посол РФ в Эфиопии Евгений Терехин.

"Крупнейшим двусторонним проектом является соглашение между правительством Эфиопии и госкорпорацией "Росатом" об использовании атомной энергии в мирных целях, которое мы планируем подписать в Сочи, - отметил он. - С его вступлением в силу открываются широкие перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве, медицине и энергетике. Крупным практическим шагом в этом направлении может стать создание центра ядерных исследований на эфиопской территории".

По его словам, "государственная корпорация "РЖД" также интересуется возможностью участия в инфраструктурных проектах". "Эфиопии критически не хватает качественной инфраструктуры, из-за чего возникают трудности как в области сельского хозяйства и промышленности, так и туризма, - сообщил посол. - В этой связи, строительство железных дорог в стране остается приоритетом и является весьма перспективным направлением".

"Эфиопия, - продолжил он, - как и большинство государств Африки, - страна аграрная, однако производительность сельского хозяйства и его технологичность остаются на низком уровне. Некоторые частные отечественные компании проявляют интерес к поставкам сельскохозяйственного оборудования, удобрений, а также передаче технологического опыта и организации сборочных производств здесь".

Партнерство на качественно более высоком уровне

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители госструктур, бизнеса и интеграционных объединений континента.

Посол считает, что Сочинский саммит "заложит основу новой архитектуры отношений России с Африкой, которая наряду с традиционными принципами взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела, взаимной выгоды фиксировала бы отказ от идеологических разделительных линий, неприятие диктата и навязывания односторонних решений в международных отношениях".

По его словам, предстоящий форум "действительно является беспрецедентным событием в истории наших отношений с континентом". "Столь масштабного мероприятия, которое объединило бы на одной площадке большинство лидеров африканских стран, экспертов, представителей бизнес-сообщества, никогда не организовывалось, - подчеркнул он. - Именно поэтому саммит открывает уникальную возможность для России и стран Африки вывести партнерство на качественно более высокий уровень, обсудить множество идей и планов по наращиванию сотрудничества".

Объединение усилий

"Россия многое может дать странам Африки: от цифровой экономики и информационных технологий до содействия в борьбе с терроризмом, - сообщил посол. - Особые перспективы имеет взаимодействие в области передовых технологий, включая использование ядерной энергии в мирных целях, медицины, сельского хозяйства, научных исследований и высшего образования. Россия также может поделиться интеграционным опытом, накопленным на евразийском пространстве, учитывая, что Африканский союз стремится к экономической региональной интеграции".

По его мнению, "Африка может открыть для России новые политические и экономические партнерства". "Мы заинтересованы в развитии многопланового взаимодействия с африканскими государствами на международной арене по широкому кругу вопросов, в развитии подлинного партнерского взаимовыгодного экономического сотрудничества, в объединении усилий перед лицом общих глобальных проблем и вызовов - от изменения климата до противодействия терроризму и экстремизму", - подчеркнул он.