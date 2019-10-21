Правительство включило аэропорт Жуковский в систему tax free

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло аэропорт Жуковский в Московской области и три автомобильных пункта пропуска через российско-финляндскую границу - Брусничное, Торфяновка и Светогорск - в перечень пунктов, где иностранным гражданам компенсируется налог на добавленную стоимость при вывозе товаров за пределы территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Распоряжение опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее в перечень входило 18 пунктов: воздушные пункты пропуска в Москве (Внуково, Домодедово, Шереметьево), Санкт-Петербурге (Пулково), Сочи, Владивостоке (Кневичи), Калининграде (Храброво), Казани, Нижнем Новгороде (Стригино), Ростове-на-Дону (Платов), Самаре (Курумоч), Саранске, Волгограде и Екатеринбурге; три морских пункта пропуска - Большой порт Санкт-Петербург, Владивосток и Пассажирский порт Санкт-Петербург; автомобильный пункт пропуска Мамоново (Гжехотки) в Калининградской области.

Пилотный проект системы tax free был запущен в России в апреле 2018 года. Система позволяет гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), компенсировать НДС, уплаченный при покупке товаров в России, при их вывозе за пределы таможенной территории ЕАЭС. Для получения такой компенсации иностранцу необходимо приобрести в течение одного дня товары на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога и оформить документ (чек) на них. Первыми городами, в которых иностранцы смогли воспользоваться tax free, стали Москва и Санкт-Петербург.