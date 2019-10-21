Россия представит свои возможности для сотрудничества на форуме Россия - Африка

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Экспозиция, посвященная перспективным отраслям сотрудничества между Россией и Африкой, будет представлена на полях экономического форума Россия - Африка в Сочи. Об этом сообщает в понедельник организатор форума - фонд "Росконгресс".

Выставка соберет более 30 экспонентов - лидеров в своих отраслях, таких как ОАО "РЖД", Фосагро, ОАК, НТЦ "Протей", который представит наиболее востребованные на зарубежном рынке решения для мобильных операторов связи и комплексные системы безопасности для реализации концепции "Безопасный город", и другие. От африканской стороны примут участие: Джибути - республика представит современные логистические платформы для развития российско-африканской торговли - а также Кения, Конго и авиакомпания Royal Air Maroc, которая является национальным перевозчиком Марокко.

"Задача выставочной экспозиции форума Россия - Африка - продемонстрировать африканскому бизнесу перспективные направления сотрудничества в отраслях, которые могут способствовать экономическому развитию и улучшению условий жизни на континенте: транспорт, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых. Российские участники будут рады поделиться своим опытом и рассказать об историях успешной реализации проектов в международном пространстве", - заявил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета форума Антон Кобяков, слова которого приводит "Росконгресс".

Выставка объединит различные отрасли российской экономики - сельское хозяйство, тяжелое и легкое машиностроение, технику военного и гражданского назначения и многое другое. Так, "Росатом" представит возобновляемые источники энергии, "Трансмашхолдинг" предложит вниманию участников и гостей современные разработки в области пассажирского транспорта: двухвагонный рельсовый автобус РА-3, головной вагон поезда "Москва-2019", созданный по заказу Московского метрополитена, купейный и некупейный вагоны локомотивной тяги, построенные по принципу двухвагонного сцепа. На стенде будет смонтирована зона виртуальной реальности, при помощи которой любой желающий сможет совершить экскурсию в пассажирский вагон будущего.

На стенде АО "Гознак" будет представлена защищенная полиграфическая и монетная продукция - банкноты, монеты, паспорта, а компания Watergen продемонстрирует инновационную разработку получения воды из атмосферы. Отдельный кластер автомобильной техники представит "Группа ГАЗ", в том числе образцы мобильных медицинских станций. Фонд "Росконгресс" совместно с "Газпромом" организует на выставке инновационный кластер - территорию инноваций. В формате единого выставочного пространства на центральной площадке Парка науки и искусства "Сириус" будет выставочная экспозиция ВПК.

О саммите

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители госструктур, бизнеса и интеграционных объединений континента.