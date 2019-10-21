На Хайнане состоялся финал X кубка предпринимательства провинции

Десятый кубок "Хайчуанбэй" стартовал в июне этого года. На протяжении 4,5 месяца команды со всего Китая и из-за рубежа принимали участие в промежуточных конкурсах: было проведено более 70 различных мероприятий, что сделало кубок этого года самым масштабным за всю историю.

В финале каждая команда в течение пяти минут представляла свой бизнес-проект, после чего отвечала на вопросы судей. Как передает портал, участники были разделены на группы и боролись за звание лучших в своей категории, среди которых "креативный проект", "предпринимательская идея в области борьбы с нищетой".

Всего на суд жюри представлено 1700 проектов. Среди них, к примеру, план разведения на Хайнане раков с учетом климатических особенностей острова, проект по внедрению передовых технологий в деревнях провинции с целью повышения там уровня жизни и другие.

По словам организаторов, команды-победители, которые будут названы позднее, не только получат денежный приз, но и возможность участвовать в предстоящей в этом месяце деловой встрече с потенциальными инвесторами. Как пишет "Наньхайван", это позволит обеспечить практическую реализацию предпринимательских идей.