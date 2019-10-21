На Кубани экспорт риса с начала года увеличился на 20%

КРАСНОДАР, 21 октября. /ТАСС/. Аграрии Кубани за 10 месяцев 2019 года увеличили объемы экспорта риса с $29,4 млн до 35,3 млн, сообщил в понедельник ТАСС вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка.

Уборка риса на Кубани уже завершилась, с засеянных 125 тыс. га собрали почти 950 тыс. тонн этой культуры. И если в 2018 году с гектара рисовых чеков собирали 70,1 центнер, то в 2019 году этот показатель достиг 75,6 центнера с гектара, то есть средняя урожайность выросла почти на 8%.

"С начала года экспорт риса составил $35,3 млн. За аналогичный период прошлого года рис был экспортирован на сумму $29,4 млн. Объем экспорта увеличился в рамках реализации мероприятий нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Сегодня кубанский рис экспортируется на три континента в 25 стран, в числе покупателей - Турция, Монголия, Азербайджан, Бельгия, Сирия, Ливия и другие страны, во многом кубанский рис востребован за счет экологичности", - сказал Коробка.

Он пояснил, что в целом с начала года экспорт сельхозпродукции Краснодарского края составил $1,7 млрд, из них на зерновые культуры пришлось $1,2 млрд, на масложировую продукцию - $210,5 млн и на готовую продукцию - $89,6 млн. Рис входит в готовую пищевую продукцию, план по ее экспорту на 2019 год составляет $134 млн, а к 2024 году по нацпроекту экспорт готовой пищевой продукции планируется увеличить до $344 млн.

Аграрии Кубани уже выполнили нацпроект "Международная кооперация и экспорт" на 75% от запланированных на конец 2019 года показателей, поставки осуществляются в 125 стран мира, из них кубанское зерно покупают 80 стран. Основным драйвером региона остается зерно, однако ожидается существенное увеличение поставок за рубеж масложировой продукции.

Господдержка на Кубани

Коробка отметил, что в регионе оказывается существенная господдержка сельхозпроизводителям. Так, например, на восстановление мелиоративных систем в 2019 году было выделено 340 млн рублей субсидий, со второй половины года начала действовать программа поддержки кондитерских производств, осуществляется субсидирование процентной ставки на закупку сырья, особый акцент делается на поддержку производителей экологически чистых продуктов. "Экопродукты сегодня востребованы на всем рынке РФ и на зарубежном, эта ниша как раз-таки открыта для нашего региона", - сказал он.

При этом вице-губернатор Краснодарского края пояснил, что на зарубежных рынках до сих пор существует проблема узнаваемости продукции Краснодарского края. В качестве примера он привел тот факт, что на прошедшей недавно выставке "Золотая осень" в Москве представители некоторых стран, посетивших стенд региона, выразили желание сотрудничать с Кубанью, отметив, что ранее до посещения выставки не знали о продукции этого региона.

"На стенд Краснодарского края приходили представители различных стран, очень живой интерес проявили Япония, Нидерланды, Куба. Предстоит большая работа в продвижении тех товаров, которые производятся на территории Краснодарского края. Еще одна немаловажная задача стоит в том, чтобы бизнес и производство не останавливались на достигнутом, сегодня необходима модернизация и вхождение в рынок с более конкурентной, более сильной продукцией", - резюмировал Коробка.

К концу 2019 года планируется, что экспорт продукции предприятий агропромышленного комплекса Краснодарского края составит $2,3 млрд, а к концу 2024 году достигнет $3,8 млрд.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов ("Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта") и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 млрд долларов.