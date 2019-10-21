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Орешкин заявил, что России нужны новые технологии, а не деньги иностранных инвесторов

Ранее ЦБ сообщил, что прямые иностранные инвестиции в российские компании выросли на 38%
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин Сергей Гунеев/POOL/ТАСС
Описание
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
© Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Россия нуждается в новых технологиях и управленческих решениях, а не инвестициях иностранных партнеров. Об этом министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил в интервью телеканалу "Россия-24" в понедельник.

"Если посмотреть на текущую экономическую ситуацию, России не нужны деньги иностранных инвесторов. России в первую очередь нужны новые решения, которые иностранные инвесторы могут принести с собой. Это решения технологические, это решения управленческие", - сказал он.

Ранее Центральный Банк сообщил, что прямые иностранные инвестиции в компании РФ по итогам января - июня 2019 года выросли на 38% и достигли $11,1 млрд против $8,4 млрд в аналогичном периоде 2018 года.

Теги
РоссияОрешкин, Максим Станиславович
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