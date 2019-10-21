ФАС предлагает продлить индексацию тарифов монополий методом "инфляция минус" на пять лет

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает продлить индексацию тарифов монополий по методу "инфляция минус" на срок не менее пять лет с 2021 года. Об этом сообщил журналистам заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин.

"У нас принято решение до 2020 года принимать решение по изменению тарифа по методу "инфляция минус". У нас есть базовые тарифы, они индексируются с темпом, отстающим от темпов инфляции. Сейчас подготовлен проект постановления о том, чтобы аналогичный метод продлить на срок еще не менее пять лет, начиная с 2021 года. Сейчас мы обсуждаем уровень соответствующего базового тарифа, который должен быть принят в 2020 году", - сказал он.

По словам Голомолзина, в правительстве этот вопрос обсуждался, в том числе, есть полное понимание и этот подход одобрен в части, касающейся оценки текущих издержек.

"Сейчас завершаем обсуждение в части вопросов, связанных с инвестициями и управлением расходования прибыли, для того, чтобы закрепить это в методике расчета для того, чтобы была возможность принять решение по базовому тарифу. Ну и пока общее понимание тоже, что этот метод индексации нужно сохранить - метод "инфляция минус". Предложение, которые мы дали сейчас - инфляция минус, 0,9 от инфляции. Нет основания его пересматривать, такой подход, ему нужно следовать", - пояснил он.