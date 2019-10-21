"Лаборатория Касперского" создала софт для противодействия гражданским беспилотникам

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. "Лаборатория Касперского" разработала программное обеспечение (ПО) - Kaspersky Antidrone, которое позволяет противодействовать работе гражданских беспилотных аппаратов на разных территориях через специализированные модули. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Это специализированное ПО позволяет, не повреждая дрон, предотвратить его нежелательное проникновение на различные объекты, например, на охраняемую территорию крупных промышленных предприятий, массовых мероприятий, частных домов и так далее. Особенность данного решения заключается в уникальной технологии определения положения дрона по облаку точек с помощью лазерного сканера и последующей его классификации при помощи нейросети", - говорится в сообщении.

Kaspersky Antidrone позволяет координировать работу физических модулей, которые используются для обнаружения и нейтрализации дронов.

"Модуль первичного обнаружения находит движущийся объект, считывает его координаты и передает их на сервер, затем перемещение объекта отслеживает опорно-поворотный модуль с установленными на нем камерами высокого разрешения. Нейронная сеть анализирует объект и выясняет, дрон это или нет, и если это беспилотник, то включается модуль глушения, который блокирует связь дрона с пультом управления и заставляет его вернуться к точке старта либо совершить мягкую посадку в месте потери связи с оператором", - пояснили в компании.

Такое ПО может применяться как в стационарных, так и в передвижных системах: интегрироваться в инфраструктуру умных домов, объекты критической инфраструктуры и устанавливаться в автомобили.

В пресс-службе пояснили ТАСС, что стоимость такого ПО составляет от 100 тыс. до 1 млн рублей. Согласно данным J'son & Partners Consulting, по итогам прошлого года продажи беспилотников в России увеличились на 53%.