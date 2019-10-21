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Лукашенко заявил, что ЕАЭС состоялся как союз, но в нем остается множество проблем

По мнению президента Белоруссии, предприятия должны быть в равных условиях

МИНСК, 21 октября. /ТАСС/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) состоялся как организация, но есть еще много проблем, которые необходимо решать. Об этом заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью казахстанскому информагентству "Хабар", фрагменты которого приводит агентство БелТА.

"Организация состоялась, союз состоялся. Его увидели многие государства мира и хотят с ним сотрудничать. Но в то же время есть масса проблем, которых быть не должно. Особенно вот эти барьеры", - заявил Лукашенко. По его словам, предприятия должны быть в равных условиях. "Не должна страна посильнее создавать для своих предприятий наиболее выгодные условия и торпедировать поставки продукции, допустим, из Беларуси на российский рынок или казахстанский, или какие-то другие рынки. Коль мы создаем союз, значит, надо продвигаться вперед", - подчеркнул Лукашенко.

Он назвал ошибочным тезис о том, что длительность определенных интеграционных процессов обусловлена тем, что ЕАЭС только сравнительно недавно появился, а, например, Европейский союз создавался десятилетиями. "Европейский союз - это разные страны. Они не имели такого опыта жизни в одной стране, как постсоветские республики. Мы же жили в одной стране. У нас огромный опыт, вот эта основа. У нас единый язык, у нас много общего. Этот путь мы можем пройти быстрее, нежели Европейский союз", - сказал Лукашенко.

Он считает, что надо извлечь уроки из того, что не получилось в ЕС, чтобы не делать подобных ошибок. "Надо учиться на чужих ошибках. Идти мы можем быстрее, потому что у нас больше опыта, мы жили в Советском Союзе. Там была абсолютно тесная интеграция, не надо ее уничтожать. Надо воссоздать то, что разрушено. Нам предстоит над этим работать, и, если честно говорить, здесь еще конь не валялся", - сказал Лукашенко.

18 октября на встрече в Академии управления Лукашенко заявил, что в ЕАЭС пока не удалось преодолеть многие барьеры на пути торгового и экономического сотрудничества. Он констатировал, что в основном со стороны России появляются определенные сдерживающие меры, например по отношению к белорусским продуктам питания.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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