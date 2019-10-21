Российский посол заявил о готовности РФ делиться с ЮАР технологиями в энергетике

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Россия готова развивать сотрудничество с ЮАР в энергетической, научно-технической, культурной и других сферах. Об этом заявил в пятницу в интервью ТАСС в преддверии саммита Россия - Африка посол РФ в стране Илья Рогачев.

"Плодотворно продвигается взаимодействие между Россией и ЮАР на базе многосторонних объединений и механизмов, прежде всего в БРИКС", - отметил посол.

По словам Рогачева, в рамках БРИКС перед Россией и ЮАР "открывается обширнейшее поле для взаимодействия в научно-технической, культурной, экономической, финансовой, торговой и многих других сферах". "В 2018 году в Йоханнесбурге открылось Африканское отделение Нового банка развития БРИКС. Это дополнительная возможность выхода на африканский рынок инфраструктурных проектов", - указал он.

"Нельзя не отметить наше сотрудничество по линии ООН и, конкретно, Совета Безопасности, непостоянным членом которого ЮАР является в 2019-2020 годах, - продолжил посол. - Мы разделяем подходы по многим острым внешнеполитическим сюжетам".

Кроме того, как подчеркнул российский посол, Россия является одним из ведущих игроков на мировом рынке энергоносителей и энергогенерации. "Мы обладаем передовыми технологиями в области атомной энергетики, располагаем передовыми наработками в области так называемых зеленых технологий, включая гидроэнергетику. Россия расширяет свое присутствие на рынке СПГ, - заявил Рогачев. - С учетом продолжающегося энергетического кризиса в ЮАР, думаю, наши технологии и знания могли бы здесь пригодиться, но решение, безусловно, за южноафриканским правительством. Со своей стороны готовы развивать сотрудничество".

Принципы взаимоуважения

Посол напомнил, что помощь Африканскому региону идет еще со времен СССР, и сейчас оказывать гуманитарную и политическую поддержку странам континента продолжает Россия, строго придерживаясь принципа невмешательства во внутренние дела других государств. "В отличие от неоколониальных устремлений бывших метрополий, Россия строит свои отношения с Африкой, опираясь на принципы взаимоуважения и учета интересов друг друга. И надо признать, такой подход находит должный отклик в сердцах африканцев", - подчеркнул он.

Россия, продолжил Рогачев, активно восстанавливает и развивает многоплановое сотрудничество с африканскими странами. "Это особенно заметно на фоне провала 90-х годах, когда тяжелая экономическая ситуация вынудила сфокусироваться на решении внутренних проблем, уступить многие наши позиции на континенте. В этом плане саммит [Россия - Африка] - логическое продолжение усилий последних лет, этапное событие, которое, уверен, придаст немалый импульс и ускорение дальнейшему развитию взаимодействия с Африкой", - заключил дипломат.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители госструктур, бизнеса и интеграционных объединений континента.