Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Исследование: число долларовых миллиардеров в России за год выросло в полтора раза

По данным банка Credit Suisse, число совершеннолетних россиян с состоянием $1 млрд и выше достигло 110

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Число совершеннолетних россиян с состоянием $1 млрд и выше выросло за год с 74 до 110. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного в понедельник банком Credit Suisse.

"Несмотря на умеренный уровень благосостояния в стране, по нашим подсчетам, в России насчитывается 110 миллиардеров", - говорится в документе. Помимо этого, Россия расположилась на 9-м месте по показателям прироста богатейших людей - 3120 человек в РФ смогли довести свое состояние до отметки $100 млн. По данным Credit Suisse в России насчитывается 246 тыс. долларовых миллионеров, а 264 человека входят в 1% самых богатых людей мира.

Авторы исследования отмечают, что богатства в России распределены довольно неравномерно - 83% общего благосостояния в стране находится в руках 10% наиболее богатых россиян.

Общий объем благосостояния в мире в 2019 году достиг отметки $360,6 трлн, тем самым показав рост на 2,6%. Средний уровень богатства также возрос и составил $70 849 на взрослого человека.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Россия направила Китаю план совместной реализации проектов на базе ОС "Аврора"
В Минкомсвязи РФ рассчитывают, что китайская сторона к декабрю представит свое видение этого плана
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС