Исследование: число долларовых миллиардеров в России за год выросло в полтора раза

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Число совершеннолетних россиян с состоянием $1 млрд и выше выросло за год с 74 до 110. Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованного в понедельник банком Credit Suisse.

"Несмотря на умеренный уровень благосостояния в стране, по нашим подсчетам, в России насчитывается 110 миллиардеров", - говорится в документе. Помимо этого, Россия расположилась на 9-м месте по показателям прироста богатейших людей - 3120 человек в РФ смогли довести свое состояние до отметки $100 млн. По данным Credit Suisse в России насчитывается 246 тыс. долларовых миллионеров, а 264 человека входят в 1% самых богатых людей мира.

Авторы исследования отмечают, что богатства в России распределены довольно неравномерно - 83% общего благосостояния в стране находится в руках 10% наиболее богатых россиян.

Общий объем благосостояния в мире в 2019 году достиг отметки $360,6 трлн, тем самым показав рост на 2,6%. Средний уровень богатства также возрос и составил $70 849 на взрослого человека.