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Brexit

Минторг США готов быстро согласовать торговое соглашение с Британией после ее выхода из ЕС

Президент США Дональд Трамп в августе выражал уверенность в возможности в кратчайшие сроки заключить двустороннее торговое соглашение

НЬЮ-ЙОРК, 21 октября. /ТАСС/. США готовы "очень быстро" согласовать торговое соглашение с Великобританией, как только она выйдет из состава Европейского союза. Об этом заявил в понедельник в эфире телеканала CNBC министр торговли Соединенных Штатов Уилбур Росс.

"Мы дали ясно понять [британскому премьер-министру] Борису Джонсону и остальным, что мы будем счастливы заключить такое соглашение с Соединенным Королевством. Проблемы [в торговле] между США и Соединенным Королевством гораздо менее значительны, чем между Соединенными Штатами и ЕС", - отметил Росс.

С его точки зрения, оптимально дождаться сначала Brexit, так как Брюсселю в этом случае предстоит урегулировать торговые споры с США "в сочетании с Соединенным Королевством".

Президент США Дональд Трамп перед встречей с британским премьером Борисом Джонсоном на полях саммита Группы семи (G7) в Биаррице в августе выражал уверенность в возможности в кратчайшие сроки заключить двустороннее торговое соглашение. Временная договоренность обеспечила бы двум странам возможность закончить переговоры о заключении полноценного двустороннего соглашения о свободной торговле. Как Лондон, так и Вашингтон демонстрируют заинтересованность в том, чтобы подписать его после выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза.

На экстренном заседании британского парламента в субботу попытка правительства провести проект соглашения об условиях Brexit с ЕС через Палату общин сорвалась. Депутаты одобрили поправку к предложению кабинета, внесенную бывшим членом правящей Консервативной партии Оливером Летвином и сделавшую бессмысленным голосование по соглашению с ЕС, которое должно было состояться в тот же день вечером. После этого британский премьер в соответствии с принятым под давлением оппозиции законом официально запросил у председателя Европейского совета Дональда Туска трехмесячную отсрочку Brexit до 31 января 2020 года.

Теги
СШАВеликобританияТуск, ДональдBrexitТрамп, ДональдДжонсон, БорисРосс, Уилбур
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